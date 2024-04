PSG : Mbappé fait une énorme victime, Luis Enrique intervient ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste de conseiller sportif en 2022, dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait subir le départ du crack de Bondy en fin de saison. L'avenir du Portugais est effectivement incertain et en cas de départ, Luis Enrique pourrait bien reprendre la main sur le recrutement.

Il y a deux ans, Kylian Mbappé prenait tout le monde de cours en annonçant sa prolongation de contrat au PSG alors que son départ vers le Real Madrid semblait acté. Pour le convaincre, le club parisien avait sorti le grand jeu, en nommant notamment Luis Campos au poste de conseiller sportif pour remplacer Leonardo. Le dirigeant portugais est effectivement proche de la famille Mbappé.

Mbappé : Le PSG tient déjà son nouveau patron ? https://t.co/p2Bq1OpnfH pic.twitter.com/AvAG2IsIz0 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

L'avenir de Luis Campos toujours incertain au PSG ?

Une proximité qui pourrait également avoir des conséquences en fin de saison. Et pour cause, Kylian Mbappé va quitter le PSG, ce qui jette un froid sur l'avenir de Luis Campos. Selon L'EQUIPE , bien que le travail du Portugais donne satisfaction, son cas n'est pas totalement réglé et un départ ne serait pas à exclure.

Luis Enrique pourrait s'impliquer dans le recrutement

Et si jamais Luis Campos partait, Luis Enrique, qui s'entend très bien avec le Portugais et lui fait confiance sur le mercato, pourrait s'impliquer plus sur le recrutement. Ce n'est pas la priorité du coach du PSG, mais s'il le fallait, il s'impliquerait davantage sur le mercato.