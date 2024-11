PSG : Le gouvernement Macron répond à Al-Khelaïfi !

Jean de Teyssière

Alors que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a relancé le débat sur l’avenir du Parc des Princes lors de son intervention sur RMC jeudi, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris et ministre de la Culture, a pris la parole sur X pour réaffirmer son attachement au club parisien et son ancrage dans la capitale.

Cela fait plus d’un an qu’entre la mairie de Paris et le PSG, le torchon est brûlé. Anne Hidalgo ne souhaite pas vendre le Parc des Princes au PSG. Chose impensable pour les dirigeants qataris qui veulent déménager se construire une nouvelle enceinte et quitter le Parc des Princes. Une situation qui est vite devenue politique.

«On a besoin de construire le nouveau stade au plus vite»

Jeudi, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a été interrogé sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme sur la question épineuse du Parc des Princes : « La question du stade ? J'aime beaucoup le Parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80000, 90000 places... On en a besoin, sinon on est morts. Une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d'un stade prêt dans 3-4 ans, on n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. (…) La suite ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut. »

«Le PSG doit rester à Paris»

Jeudi soir, la ministre de la Culture, Rachida Dati a implicitement répondu au patron du PSG en publiant le message suivant sur le réseau social X : « Le PSG a inauguré aujourd’hui son nouveau centre d’entraînement à Poissy. Avec 59 hectares et 150 000 m2 d’espaces dédiés aux entraînements extérieurs, le club parisien se dote de l'un des centres les plus innovants au monde. Le PSG doit rester à Paris. Bravo ! »