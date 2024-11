Mbappé : Un «événement grave» est annoncé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au micro de RMC, Daniel Riolo s'est laissé aller à quelques confidences sur la relation entre le PSG et Kylian Mbappé, aujourd'hui au Real Madrid. Le chroniqueur a évoqué des situations qui s'apparentent à du harcèlement moral. Certains médias avaient annoncé en 2022 que le club parisien avait mis en place une armée numérique pour s'en prendre à l'international tricolore.

Depuis plusieurs mois, le PSG et Kylian Mbappé se livrent à une guerre ouverte. L’international français réclame le paiement de 75M€ de salaires et primes impayés. Le club parisien refuse de verser cette somme et pourrait solliciter le tribunal des prud’hommes pour régler cette affaire.

Le PSG s'en était pris à Mbappé

Mais comme indiqué par Daniel Riolo, les deux parties sont en conflit depuis quelques temps. La saison dernière, Mbappé aurait reçu de graves pressions de la part de ses dirigeants, qui s’étaient déjà illustrés d’une bien mauvaise manière en créant une armée numérique selon les informations de Médiapart.

« Du harcèlement de la part du PSG »

Pour Daniel Riolo, le divorce est plus qu'acté entre Mbappé et le PSG. « Je peux dire que l’année dernière, il y a des événements graves le concernant avec des choses qui se sont assimilées à du harcèlement de la part du PSG. Et ça continue avec la guerre entre les deux parties. Ça je suis ok pour le dire » a-t-il lâché sur l’antenne de RMC.