Le coup de main inattendu pour plomber le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite à l’aller au Parc des Princes (3-1), Aston Villa s’apprête à recevoir le PSG, mardi en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Malgré leur retard de deux buts, les Villans croient encore en leurs chances de qualification et en ce sens peuvent s’appuyer sur plusieurs joueurs habitués à affronter le club de la capitale, tels que Boubacar Kamara Lucas Digne, Axel Disasi et l’ancien parisien Marco Asensio.

Le défi est grand, mais devant ses supporters, Aston Villa est persuadé qu’il a ce qu’il faut pour renverser le PSG. Il faut dire que les Villans ne se sont inclinés qu’à deux reprises cette saison à Villa Park, face à Arsenal le 28 août dernier en championnat (0-2), et contre Crystal Palace en League Cup (1-2). Dans leur effectif, ils peuvent aussi s’appuyer sur plusieurs joueurs qui connaissent bien Paris et l’ont déjà affronté à plusieurs reprises par le passé.

« Ils ont une certaine expérience contre le PSG et ils ont tenté de nous aider »

C’est le cas de Boubacar Kamara, Axel Disasi et Lucas Digne, ainsi que de Marco Asensio, prêté par le PSG à Aston Villa l’hiver dernier. « Je ne crois pas qu'ils ont besoin de me dire à quel point ils sont bons, j'ai pu le voir moi-même lors des tours précédents. Mais évidemment ils ont une certaine expérience contre le PSG et ils ont tenté de nous aider sur comment c'est de jouer chez eux, etc. Ça aide d'avoir un retour d'expérience sur le fait d'avoir un match là-bas, dans un environnement difficile », a confié Morgan Rogers ce lundi en conférence de presse.

« On y croit énormément »

« On y croit énormément », a ajouté l’attaquant d’Aston Villa. « La plupart des gens nous voyaient éliminés avant même le premier match. À l'aller, on a montré ce qu'on pouvait faire même si on doit améliorer certaines choses pour le retour. Mais maintenant on sait à quoi ça ressemble, on les a déjà joués et c'est un peu plus facile. Désormais, on a un boulot à faire. On a hâte de jouer un quart de finale de Ligue des champions à domicile, il n'y a pas beaucoup mieux. Si quelqu'un doit réussir à renverser cette confrontation, c'est nous. On sait que ce sera difficile, on ne dit pas qu'on va le faire mais on va tenter, aller sur le terrain pour gagner à 100%. »