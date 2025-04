Mbappé : La nouvelle rivalité avec une star mondiale ?

La rédaction

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid de Kylian Mbappé s’annonce électrique, avec une nouvelle affiche de gala le 11 mai. Comme à son habitude, le club Catalan affichera une star de la musique sur son maillot. Cette fois, Travis Scott s’invite à la fête : le rappeur apparaîtra dans le cadre du partenariat avec Spotify.

Le FC Barcelone a affronté le Real Madrid de Kylian Mbappé à deux reprises cette saison. Des confrontations qui se sont soldées par deux larges victoires catalanes (4-0 et 5-2). Mais ce n’est pas fini : le Barça doit encore croiser la route de Mbappé et ses coéquipiers deux fois, le 26 avril en finale de Coupe du Roi et le 11 mai en Liga.

Travis Scott, partenaire de Barcelone

Lors du Clasico du mois de mai, le FC Barcelone va, grâce à son partenariat avec Spotify, afficher une nouvelle star mondiale sur son maillot. D’après les informations du média DiariARA, Travis Scott apparaîtra sur le torse des joueurs blaugranas pour cette rencontre face au Real Madrid.

Le Barça, un club ami des stars

Ce n’est pas la première fois que le FC Barcelone adopte ce type d’initiative. On avait déjà pu voir d’autres artistes de renommée mondiale comme Drake, Rosalía, les Rolling Stones, Coldplay ou encore Karol G s’inviter sur le maillot catalan.