Cyclisme - Mercato : Evenepoel approché ? Roglic a des soutiens à la Red Bull-Bora-Hansgrohe !

Alexandre Higounet

Alors que l’offensive XXL de la Red Bull-Bora-Hansgrohe sur Remco Evenepoel sonne comme une remise en question du leadership de Primoz Roglic, des voix se font entendre pour confirmer son statut, au-delà du champion slovène lui-même.

Depuis plusieurs semaines, la Red Bull-Bora-Hansgrohe a lancé des grandes manœuvres pour tenter d’arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep, lui offrant un bail XXL à 10 millions d’euros par an ainsi que la garantie de pouvoir amener avec lui trois de ses équipiers et le directeur sportif Klaas Lodewyck. Si l’opération devrait au final ne pas aboutir, du fait de la grande campagne de résistance opérée par Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, articulée notamment autour d’une revalorisation salariale pour Evenepoel, l’offensive de la formation allemande peut être interprétée comme un désaveu pour le leader actuel Primoz Roglic, qui s’il a effectué une bonne saison en remportant la Vuelta et le Dauphiné Libéré, n’a pas apporté la preuve qu’il était en capacité de lutter avec Pogacar au Tour de France, l’objectif numéro un.

Cyclisme : L’annonce de l’entraîneur de Pogacar qui fait peur ! https://t.co/KoWNEs6FuS pic.twitter.com/8DBmu4F3jg — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Roglic sur le déclin ? Ce n’est absolument pas le cas »

En conséquence, les mouvements en direction d’Evenepoel ont suscité des réactions au sein de la Red Bull-Bora Hansgrohe. Outre celle de Roglic, qui a affirmé ces derniers temps qu’il se sentait toujours en mesure de contrarier les plans de Pogacar au Tour de France, et qu’il avait une idée précise du process à mener pour y parvenir, ses équipiers sont également montés au créneau, à l’image de l’Espagnol Roger Adria.

« Pogacar ? Je suis sûr que Roglic n’a pas dit son dernier mot »

A l’occasion d’un entretien accordé à Marca relayé par cyclismactu.net, Adria a en effet déclaré au sujet de son leader slovène : « Roglic sur le déclin ? Pour moi, ce n’est absolument pas le cas. Gagner le Dauphiné et la Vuelta cette saison... À la Vuelta, il a réalisé ses meilleures performances. Il volait littéralement là-bas. Pogacar a peut-être été au-dessus de Roglic sur certaines courses cette saison, mais je suis sûr qu’il n’a pas dit son dernier mot ».