OM - De Zerbi : Nouvelle sortie magistrale sur son avenir !

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l’OM s’est sévèrement incliné face à l’AJ Auxerre sur le score de trois buts à un. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’était emporté devant la presse en affirmant que s’il était le problème, il était prêt à quitter Marseille. Ce vendredi, le coach italien est revenu sur ses propos et il a affirmé ne pas vouloir lâcher sa mission.

Samedi soir, l’OM affronte le RC Lens et les joueurs de Roberto De Zerbi ne visent rien d’autre que la victoire. Il faut dire que les Marseillais doivent réagir après la claque reçue lors de la dernière journée face à l’AJ Auxerre (défaite 1-3). De plus les coéquipiers d’Adrien Rabiot ne doivent pas laisser s’échapper le PSG, qui compte déjà six points d’avance en tête de la Ligue 1.

« Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir »

Après la débâcle face à l’AJ Auxerre, Roberto De Zerbi avait lâché une petite bombe en conférence de presse. Déçu par un énième mauvais résultat à domicile, l’Italien avait affirmé qu’il était prêt à quitter l’OM. « J'en ai parlé avec Benatia et Longoria, je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir, je casse mon contrat, je pars sans l'argent. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour dire des bêtises, je dis la vérité. C'est ce que je sais faire. On essaie de retrouver les bons composants pour faire un bon joueur de foot. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la vérité en face. »

De Zerbi ne veut pas quitter l’OM

Ce vendredi, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse, à la veille du match contre le RC Lens. Le technicien italien est notamment revenu sur sa déclaration après le match contre Auxerre. Le coach marseillais a affirmé qu’il n’allait pas quitter l’OM de sitôt. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je n'ai pas employé de mots forts. J'ai juste assumé mes responsabilités. On a joué cinq matchs au Vélodrome, une victoire, deux nuls et deux défaites. J'assume mes propres responsabilités. Si vous croyez que je vais démissionner, que c'est mon idée, je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas. Je reste ici, je n'ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine a lancé des bombardements à Kiev. Je crois à cet OM, aux joueurs que j'entraîne. Je ne vais nulle part ailleurs. »