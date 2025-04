Une star avec Mbappé : Mariage avorté au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Real Madrid, le président Florentino Pérez cultiverait le désir fou d'aligner Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland à la pointe de l'attaque des Merengue. Cependant, la signature d'un méga contrat du Norvégien à Manchester City jusqu'en 2034 contrecarre les plans du champion d'Espagne. Gérant ses intérêts, Rafaela Pimenta s'est lâchée en interview.

Le mariage entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé pourrait-il prendre fin plus rapidement que prévu au Real Madrid ? Le Brésilien n'est contractuellement lié à la Casa Blanca que jusqu'en juin 2027. Et à ce stade des négociations, malgré un optimisme affiché par le comité directeur madrilène révélé par The Athletic, le clan Vinicius Jr ne serait clairement pas sur la même longueur d'onde. Un package de 30M€ à l'année semble être réclamé par le joueur et son entourage et on en n'en serait pas encore là au niveau des négociations.

Haaland a signé pour sa «liberté»

The Athletic a dévoilé la semaine dernière un rêve de Florentino Pérez si jamais Vinicius Jr venait à plier bagage. En effet, le projet du président du Real Madrid serait de recruter Erling Braut Haaland. Toutefois, le serial buteur norvégien de 24 ans a récemment signé une prolongation de contrat le liant à Manchester City jusqu'en juin 2034. Son agente Rafaela Pimenta a commenté cette action du joueur en quête de « liberté ». « Erling a toute liberté parce que je pense que lorsque vous faites ce que vous voulez, que vous savez ce que vous faites, que vous avez un contrat en bonne et due forme... vous avez la liberté ».

«C'est intéressant parce qu'on ne nourrit jamais les rumeurs»

Au cours d'un entretien avec Meczyki, Rafaela Pimenta en a profité pour indirectement nié le feuilleton Haaland au Real Madrid. « Pensez-vous qu'Erling se coupera un jour, même avec ce contrat à long terme avec City, des rumeurs sur le Real Madrid ? Les médias parlent toujours de Haaland et du Real Madrid. L'éventuel départ de Vinicius ? C'est intéressant parce qu'on ne nourrit jamais les rumeurs. Les rumeurs font partie du football et de son univers. Je pense que c'est fun si on en parle d'une manière saine. On ne peut rien y faire, les gens aiment parler et il y aura toujours des rumeurs ». La collaboration entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland au Real Madrid ne semble donc pas d'actualité...