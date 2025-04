Vente PSG : Une légende du club écartée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mai 1991, le PSG entrait dans une nouvelle ère. Canal + prenait le contrôle du club parisien, actant des décisions fortes. La nouvelle direction avait poussé vers la sortie d'anciennes gloires de l'équipe comme Safet Susic, alors présent depuis 1982. Agé aujourd'hui de 70 ans, l'ancien international yougoslave est revenu sur son départ.

Arrivé au PSG en 1982, Safet Susic n’imaginait pas rester aussi longtemps dans la capitale française. Très apprécié du président Francis Borelli, le joueur avait prolongé à maintes reprises son aventure parisienne. Mais celle-ci a pris fin en 1991, juste après la prise de contrôle de Canal +. La chaîne cryptée souhaitait réorganiser le groupe et se séparer des anciennes gloires du club comme Susic.

Canal + n'a pas voulu le conserver

Au cours d’un entretien accordé à la chaîne PSG Originals, l’ancien international yougoslave est revenu sur son départ du PSG. « Je ne savais pas que c’était ma dernière année, parce que jouais tous les matches, j’étais dans les 10 joueurs les mieux notés. Je pensais rester une année supplémentaire. Malheureusement pour moi, il y a eu un changement de direction. Borelli est parti et Canal + voulait tout changer et ils ne m’ont pas gardé » a-t-il déclaré à la journaliste Anne-Laure Bonnet.

« J’aurais pu continuer »

Questionné sur une quelconque amertume, Susic préfère retenir le positif, notamment son exceptionnelle longévité au PSG. « Si c’est triste ? Non parce qu’au départ je pensais rester trois-quatre ans maximum et finalement je suis resté huit ans et demi. Mais comme j’étais bien, je pensais rester. J’aurais pu continuer » a confié l’ancien joueur. Plus de 20 ans après, il conserve une certaine tendresse pour le club parisien. « J’aime beaucoup le PSG, j’ai deux enfants aussi qui sont fans du PSG. Je serais tellement content si le club gagne la Ligue des champions » a-t-il lâché, à quelques jours d'une demi-finale face à Arsenal.