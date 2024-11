Mercato - PSG : Deux transferts confirmés pour cet hiver ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal est souvent une opportunité pour les joueurs très peu utilisés d’aller voir ailleurs. Au PSG, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont notamment dans ce cas précis. Les deux Parisiens ne semblent pas tellement dans les plans de Luis Enrique et leur avenir semble s’écrire loin du club de la capitale et cela dès cet hiver.

D’un point de vue offensif, le PSG pourrait être amené à se renforcer cet hiver. Il faut dire que le club de la capitale manque cruellement d’efficacité à la finition et si une opportunité se présente, les dirigeants parisiens pourraient bien tenter le coup.

Kolo Muani et Skriniar sont sur le départ

Le recrutement d’un joueur offensif est d’autant plus possible que le PSG pourrait bien perdre Randal Kolo Muani. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant a fait l’objet d’une approche de Manchester United, sous la forme d’un prêt. Avec Milan Skriniar, il est le Parisien qui a le plus de chance de quitter le champion de France cet hiver.

Skriniar et Kolo Muani : deux gros échecs

Ce vendredi, le quotidien espagnol Sport confirme d’ailleurs que Randal Kolo Muani et Milan Skriniar pourraient quitter le PSG dès cet hiver. Si cela était le cas, cela marquerait l’échec cuisant de ces deux joueurs à Paris. Le Slovaque était arrivé de l’Inter Milan avec une solide réputation, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Le Français a lui aussi déçu, alors qu’il avait coûté plus de 90M€ aux dirigeants parisiens.