OM : McCourt arrive, ça va faire mal ! 

La rédaction

En pleine tourmente, l'OM n’a plus le droit à l’erreur. Avec Frank McCourt présent au Vélodrome, Roberto De Zerbi s’attend à une réaction d’orgueil contre Toulouse, qu’il espère «écrabouiller». Une victoire est impérative pour rester dans la course à la Ligue des champions et profiter des faux pas de ses concurrents directs ce week-end.

L’OM est en crise, sur et en dehors du terrain. Les très mauvais résultats récents du club phocéen (4 défaites en 5 matchs), couplés aux révélations publiées par L’Équipe, ont sans doute porté un coup au vestiaire, qui doit encore lutter pour une qualification en Ligue des champions.

L’OM va «écrabouiller» le TFC ?

Pourtant, L’Équipe révèle que Roberto De Zerbi ne semble pas inquiet. Le coach de l’OM estime que les événements de la semaine ont piqué l’orgueil de ses joueurs, et que ces derniers vont «écrabouiller» Toulouse lors de la réception du TFC ce dimanche, au stade Vélodrome, devant Frank McCourt.

Victoire impérative contre Toulouse

L’OM doit effectivement s’imposer ce dimanche. Les Olympiens ont récemment perdu leur place de dauphin au profit de Monaco, et avec la défaite de Nice face à Nantes, une victoire permettrait de faire une belle opération. D’autant que deux concurrents directs, Lille et Lyon, s’affrontent ce samedi, de quoi faire des heureux sur la Canebière.