Cyclisme : Il se lâche sur le salaire de Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que l’équipe UAE devait sentir la menace de l’armada Red Bull-Bora Hansgrohe, qui s’active depuis plusieurs mois pour arracher un coureur du top 3 mondial, elle a prolongé récemment le contrat de Pogacar moyennant un salaire de 8 millions par an. Un montant qui a fortement fait réagir l’ancien coureur américain, Tejay Van Garderen.

Alors que la menace de l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, qui dispose de très gros moyens financiers et qui est prête à tout pour arracher un coureur du top 3 mondial comme en témoigne son offensive XXL sur Remco Evenepoel, commençait probablement à poindre à l’horizon, le Team UAE a conclu récemment une nouvelle prolongation de contrat pour Pogacar, le champion slovène étant désormais lié jusqu’en 2030, moyennant un salaire de 8 millions d’euros par an, avec une clause libératoire au tarif prohibitif (entre 50 et 200 millions d’euros selon les sources).

« Pogacar est sous-payé »

Un tel niveau de salaire a appelé un certain nombre de commentaires, et notamment celui de l’ancien coureur américain Tejay Van Garderen, qui a livré une analyse froide et implacable sur la rémunération du champion slovène à l’occasion d’un entretien sur NBC Sports, relayé par cyclismactu.net : « Par rapport à l'époque où je roulais, Pogacar est mieux payé que Chris Froome ou Peter Sagan. Ils touchaient environ 4 à 5 millions. Mais c'était en 2012 ou 2013. Le basketteur le mieux payé en 2012 était Kobe Bryant avec 25 millions. Tadej Pogacar est extrêmement sous-payé, surtout pour ce qu'il apporte au sport en tant que superstar. Si vous regardez la NBA, vous avez quelqu'un qui sort du banc pour 8 millions par an. Un peu un vétéran. Le joueur le mieux payé est Stephen Curry. Il touche 45 millions par an ».

« En NBA, un joueur sort du banc pour 8 millions par an »

Pour l’ancien leader américain, le différentiel entre la rémunération des champions cyclistes et celles d’autres sports n’a rien de légitime, et selon lui, il sera amené à diminuer dans les prochaines années compte tenu de l’audience du cyclisme : « Je ne sais pas exactement ce que le cyclisme doit faire pour rattraper son retard. Mais on ne peut pas me dire que l'audience n'est pas là. Le cyclisme est pour tout le monde, partout dans le monde. C'est quelque chose que tout le monde regarde dans le monde entier. Si j'étais Tadej, je l'utiliserais d'une manière différente (il suggère ici que les coureurs reçoivent une partie des droits TV des courses, ndlr). Vous verrez alors que nous nous rapprochons de certains sports de balle ». Si l’analyse de Van Garderen a ses arguments, elle omet cependant un élément très important : le cyclisme est pour une grande part un sport gratuit pour le public. Pour que la comparaison avec les autres sports soit valide, il faudrait le mettre dans un contexte payant. Et il probable, alors, que le différentiel d’audience s’élargisse en grande partie.