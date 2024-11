PSG : Al-Khelaïfi confirme un départ historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis 1974, le PSG dispute ses matches au Parc des Princes, un lieu forcément historique. Mais 50 ans plus tard, la question d'un déménagement fait débat. Le club est en conflit avec la Mairie de Paris et Nasser Al-Khelaïfi a confirmé jeudi soir son souhait de dire au revoir à ce célèbre stade. Le président du club de la capitale veut construire un nouveau stade.

C'est un sujet qui anime les débats depuis des mois : le PSG veut changer de stade. Le club n'est pas propriétaire du Parc des Princes et forcément, il s'est engagé dans un conflit avec la Mairie de Paris. Nasser Al-Khelaïfi en a dit plus sur le grand projet qui s'annonce.

« Le meilleur stade au monde »

Toujours très ambitieux, Nasser Al-Khelaïfi a précisé ses intentions jeudi soir, alors que le Campus PSG a fêté son inauguration. « On est le PSG. Un club de foot. Nous avons besoin de construire un stade vraiment grand, le meilleur stade au monde. On en a besoin pour le fair-play financier » démarre le président au micro de Canal +.

Un départ acté

Avec cette prise de parole, Nasser Al-Khelaïfi confirme que le PSG a pour but de poursuivre son évolution dans un nouvel édifice. « Tous les autres clubs européens ont construit un stade plus grand, plus moderne. C'est vital pour le club d'avoir un grand stade, sinon on est derrière tout le monde. Si on quitte le Parc des Princes ? La ville a déjà décidé pour nous » poursuit-il. Reste à savoir quand ce projet pourra voir le jour.