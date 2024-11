Le PSG a trouvé son nouveau patron !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Kylian Mbappé l'été dernier a laissé un vide qui n'a pas été compensé sur le plan sportif. En revanche, au sein du vestiaire, le PSG a su se trouver de nouveaux cadres capables de combler l'absence du Bondynois. A l'image d'Achraf Hakimi. Nommé vice-capitaine, le Marocain a pris une nouvelle dimension en interne.

Le départ de Kylian Mbappé l'été dernier a bien évidemment laissé un vide énorme sur le plan sportif qui n'a pas été compensé par le recrutement d'un nouvel attaquant pour le remplacer. Cependant, alors qu'il était vice-capitaine et qu'il avait un rôle important dans le vestiaire, le Bondynois a plus facilement été remplacé en terme de leadership. Et pour cause, alors que Marquinhos est toujours le capitaine du PSG, d'autres joueurs se sont imposés dans le vestiaire et ont pris une nouvelle dimension après le départ de Kylian Mbappé. C'est notamment le cas d'Achraf Hakimi, nommé vice-capitaine en début de saison.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Hakimi, le nouveau patron du PSG ?

Nasser Larguet, qui l'a convoqué pour des stages de détection avec le Maroc alors qu'il n'avait que 16 ans, se confie ainsi sur le leadership d'Achraf Hakimi. « De match en match, de saison en saison, il n'arrête pas de progresser. Il n'a pas ce brassard de vice-capitaine par hasard, sachant le potentiel qu'il y a dans cette équipe. Il est très intelligent, extrêmement complet. Je le vois progresser défensivement sur certaines phases parce qu'il était très offensif. C'est une valeur sûre dans n'importe quel club », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Dans un vestiaire, il est au top niveau»

« Sportivement, on connaît ses qualités, mais humainement, dans un vestiaire, il est au top niveau également. Il a toujours été égal à lui-même, très stable émotionnellement et quelqu'un de très généreux sur un terrain. Il n'y a rien qui puisse dérégler son jeu », ajoute Nasser Larguet. Et le PSG en a visiblement conscience puisque selon L'EQUIPE, Achraf Hakimi a d'ores et déjà paraphé sa prolongation de contrat jusqu'en 2029.