Mercato - PSG : Décision historique du Qatar avec Luis Enrique ?

Actuellement sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, Luis Enrique semble bien parti pour signer une prolongation si l'on en croit les propos de son président Nasser Al-Khelaïfi jeudi, sur RMC Sport. Le coach espagnol pourrait donc battre un record historique de longévité sous l'ère qataris au PSG s'il venait à faire une troisième saison pleine sur le banc parisien la saison prochaine.

C'est un fait, le PSG a bien du mal à stabiliser le poste d'entraîneur depuis le rachat du club par le Qatar, en 2011. Pas moins de huit coachs différents se sont succédés en à peine 13 ans d'ère QSI dans la capitale, et cette instabilité est d'ailleurs souvent reprochée aux dirigeants qataris du PSG, notamment dans leur quête de Ligue des Champions. Interrogé jeudi soir au micro de RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme à l'occasion de l'inauguration du nouveau Campus PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce qui semble indiquer un changement historique de politique au club.

Luis Enrique vers une prolongation... et un record ?

Al-Khelaïfi a fait le point sur l'avenir de Luis Enrique, nommé à l'été 2023 sur le banc du PSG, et dont le contrat initial court jusqu'en juin prochain. Et le patron parisien indique qu'il devrait prolonger son entraîneur, peu importe l'issue du parcours cette saison en Ligue des Champions : « On ne changera rien. Que l’on sorte ou que l’on gagne, c’est exactement la même chose. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger? J'ai confiance oui, c’est ce qu’on veut (...) La Ligue des Champions ? Ce n'est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n'est pas l'objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe. On a le besoin d'être réalistes. On n'a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort. Mais c'est le foot », a lâché le président du PSG.

Aucun coach n'a survécu au-delà de deux ans et demi

Luis Enrique devrait donc prolonger et, sauf catastrophe, honorer l'an prochain sa troisième saison pleine sur le banc du PSG, un record historique sous l'ère QSI, puisqu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à être maintenu plus de deux ans et demi.

L'historique des entraîneurs au PSG version QSI :

Antoine Kombouaré (début de l’ère QSI en juillet 2011-limogé en décembre 2011)

Carlo Ancelotti : 1 an et demi (janvier 2012 - juin 2013)

Laurent Blanc : 3 ans (juillet 2013 - juin 2016)

Unai Emery : 2 ans (juillet 2016 - juin 2018)

Thomas Tuchel : 2 ans et demi (juillet 2018 - décembre 2020)

Mauricio Pochettino : 1 an et demi (janvier 2021 - juin 2022)

Christophe Galtier : 1 an (juillet 2022 - juin 2023)