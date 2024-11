Mercato - OM : Rabiot réagit au feuilleton du moment à Marseille !

Jean de Teyssière

Il y a deux semaines, après la claque reçue face au promu auxerrois au Vélodrome (1-3), Roberto De Zerbi avait réagi avec véhémence, menaçant même de démissionner. Depuis, tout le monde s’est calmé et Adrien Rabiot a été invité à répondre à cette récente sortie médiatique et se montre à 100% derrière son entraîneur.

Face à Lens ce samedi pour la 12ème journée de Ligue 1, l’OM doit retrouver la victoire après sa défaite face à Auxerre (1-3) lors de la précédente journée. Après sa sortie médiatique remarquée il y a deux semaines, De Zerbi peut au moins compter sur le soutien de son vestiaire.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

De Zerbi explose après Auxerre

Après la rencontre perdue de l’OM face à Auxerre, Roberto De Zerbi avait menacé de partir lors de la conférence de presse : « Je prends mes responsabilités, et pas seulement de la défaite. Je ne réussis pas à faire jouer mon équipe à domicile comme à l’extérieur. Je l’ai dit à Medhi Benatia (conseiller sportif) et à Pablo Longoria (président), je viens de la rue, je dis les choses telles qu’elles sont : si le problème, c’est moi, je suis prêt à rendre mon contrat, je pars sans l’argent, je m’en fous, je ne suis pas une fausse personne. »

«Je suis à 100% derrière lui»

Ce vendredi, en conférence de presse, Adrien Rabiot a réagi à cette sortie remarqué de son entraîneur : « Personnellement, ça me plaît. Je me retrouve dans le coach, j'ai cette même passion. Quand on se retrouve à 3-0 à la mi-temps face à Auxerre, c'est une vrai désillusion pour ne pas dire autre chose. Le coach est comme ça, on ne le changera pas, il est passionné, il travaille toute la journée pour nous mettre dans les meilleures conditions, mettre tout le monde en confiance. Quand il voit ce qu'on fait face à Auxerre, bien sûr qu'il est énervé et frustré. Je peux le comprendre. Cela peut paraître un peu excessif, mais c'est parfois nécessaire de montrer ce qu'on ressent, qu'on a envie de mieux. On peut faire mieux. Je suis à 100% derrière lui, c'est quelqu'un de très professionnel, il a compris où il est. (...) Peut-être qu'il s'emporte un peu, mais c'est quelqu'un qui est entier et je pense que les supporteurs aiment ça. »