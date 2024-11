Deschamps - De Zerbi : De retour à l'OM, Rabiot se lâche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir fait son retour en équipe de France lors de cette trêve internationale, Adrien Rabiot est revenu à Marseille et était présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la rencontre entre l’OM et le RC Lens. Le milieu de terrain âgé de 29 ans s’est notamment exprimé sur les différences entre Didier Deschamps et Roberto De Zerbi et estime avoir « plus de restrictions » avec les Bleus.

Double buteur face à l’Italie dimanche dernier (1-3), Adrien Rabiot a fait le plein de confiance pendant cette trêve internationale. De retour à l’OM, c’est lui qui s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Lens. Les consignes qui lui sont données par Didier Deschamps et Roberto De Zerbi ne sont pas les mêmes, un point sur lequel il a été interrogé.

«J'ai un peu plus de restrictions en équipe de France»

« Sur l'équipe de France, je n'évolue pas au même poste. C'est compliqué de faire une comparaison, je ne joue pas avec les mêmes joueurs. J'ai un peu plus de restrictions en équipe de France, où le coach demande un peu moins de projection, un peu plus de maîtrise, de rester au cœur du jeu. Là, le coach ne me met pas de barrières. Il a compris aussi que j'ai du volume, que j'aime me déplacer sur le terrain, que je suis un milieu box-to-box capable d'être à la conclusion et de défendre dans ma surface. Sur mes matchs, il y a eu du bon et du moins bon. J'essaie de m'adapter aux joueurs que j'ai autour de moi. Forcément je ne vais pas jouer de la même manière en équipe de France et à l'OM, mais ça c'est évident. J'essaie de m'adapter dans tous les cas, d'être là pour mes partenaires », a répondu Adrien Rabiot.

Un positionnement différent à l’OM et en équipe de France

Positionné à gauche, sur son bon pied, en équipe de France, le milieu de 29 ans est plus souvent à droite à l’OM : « Est-ce que c'est plus difficile ? Non, c'est vrai que ça m'amène peut-être à jouer de manière différente. Quand je suis à gauche, si je me projette, je vais être plus facilement sur mon pied gauche pour pouvoir prendre le couloir, arriver en bout de ligne et centrer. Chose que je vais peut-être moins faire à droite. Le coach demande beaucoup un jeu de possession. On est moins amenés à se projeter en tant que milieu relayeur. Le coach, à la construction du jeu, préfère avoir un central gauche droitier. »

«Ce sont des choses qui varient en fonction du système, de l'entraîneur»

« Quand je suis plus haut, je reste à droite, mais je peux me retrouver à gauche, on en a déjà discuté avec le coach. Ce n'est pas quelque chose qui lui déplaît », a ajouté Adrien Rabiot. « En équipe de France, Didier Deschamps me préfère à gauche. Mais ça dépend du jeu que l'entraîneur veut mettre en place. À la Juventus, je jouais à gauche avec un jeu plus direct, basé sur les appels, les relayeurs qui se projetaient. Ce sont des choses qui varient en fonction du système, de l'entraîneur. Je pense que c'est une question d'habitude. J'ai eu l'opportunité plus souvent d'être à gauche, c'est plus naturel, mais ce positionnement à droite ne me déplaît pas. »