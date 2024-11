OM - Rabiot : La discussion secrète avec Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en équipe de France pour la première fois depuis l'Euro, Adrien Rabiot a pu retrouver des sensations, inscrivant notamment un doublé contre l'Italie (3-1). Présent en conférence de presse en marge du déplacement de l'OM à Lens, l'ancien joueur du PSG a d'ailleurs révélé qu'il avait maintenu le contacts avec Didier Deschamps.

Alors qu'il n'avait plus été convoqué en équipe de France depuis l'Euro, Adrien Rabiot a fait son grand retour en Bleus lors du précédent rassemblement pour affronter Israël et l'Italie. Le milieu de terrain de l'OM s'est d'ailleurs distingué en inscrivant un doublé pour offrir la victoire à l'équipe de France contre la Squadra Azzurra (3-1). Présent en conférence de presse avant le déplacement de l'OM à Lens samedi, Adrien Rabiot a savouré son retour en Bleus, tout en révélant qu'il avait fait une demande à Didier Deschamps.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Rabiot savoure son retour en équipe de France

« Très heureux de retourner en sélection. J'avais parlé avec Deschamps bien avant, je lui avais dit que j'avais besoin de bosser. J'étais très content de retourner là-bas. Ça s'est bien passé. J'étais très heureux de pouvoir marquer avec l'équipe de France. Je reviens à Marseille avec beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire, de repartir de l'avant par rapport aux derniers résultats. Hâte d'être à demain », lance-t-il devant les médias, avant d'évoquer le travail délicat en club au retour de la trêve internationale.

«J'avais parlé avec Deschamps bien avant»

« Parfois ça peut être compliqué, surtout quand on a des joueurs qui évoluent outre-Atlantique. Mais on essaie de travailler, les joueurs présents cette semaine ont bien travaillé. Nous, il fallait bien récupérer. Leo (Balerdi) et Gero (Rulli) n'ont pas pu rejoindre le groupe, mais on essaie de travailler. Là, c'est vrai qu'il faut s'adapter », ajoute Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de l'OM doit désormais confirmer sa montée en puissance avec son club.