Mercato : Rabiot trahit le PSG pour l’OM, il hallucine !

Toujours libre après la fermeture du mercato dans les grands championnats européens cet été, Adrien Rabiot a fait un choix inattendu. Formé au PSG, le milieu de terrain de 29 ans a décidé de signer à l’OM. Et Mathieu Valbuena avoue qu’il n’avait pas vraiment vu ce gros coup venir.

Adrien Rabiot a surpris tout le monde il y a quelques semaines maintenant. Libre après son départ de la Juventus cet été, l’international français n’avait toujours pas trouvé de nouveau club après la fermeture du mercato estival. Le milieu de terrain de 29 ans a alors fait un choix inattendu. Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé à l’OM en septembre dernier. Et Mathieu Valbuena avoue avoir été surpris par ce gros coup bouclé par la direction phocéenne.

«On n’aurait jamais pu penser voir un jour Adrien Rabiot à Marseille»

« Le choix de Rabiot de rejoindre l’OM, c’est un choix surprenant. Toi-même, tu ne n’y attendais pas. On n’aurait jamais pu penser voir un jour Adrien Rabiot, titi parisien, qui est formé à Paris, jouer à Marseille. C’était un recrutement sportivement intelligent de la part de l’OM car il était libre. Peut-être qu’il n’avait pas les propositions que lui il voulait à l’étranger » a d’abord expliqué l’ancien de l’OM et de l’OL dans un entretien accordé à Free Foot.

«C’est quelqu’un qui a du cran»

« Les relations de Mehdi et Longoria ont fait qu’ils ont pu l’attirer. Sportivement, c’est un top player. Après c’est vrai que quand on est Parisien, on peut l’avoir amer. C’est le jeu. C’est là où je vois aussi la personnalité du joueur. C’est quelqu’un qui a du cran » a ensuite ajouté Mathieu Valbuena, qui semble valider la trahison d’Adrien Rabiot envers le PSG. Reste maintenant à voir si son aventure à l'OM se révélera merveilleuse. Le club de la capitale, de son côté, n'a toujours pas digéré ce coup du mercato.