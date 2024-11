Mercato de folie à venir au PSG ? Il répond cash

Pierrick Levallet

Malgré son mercato intéressant l’été dernier, le PSG a toujours un effectif incomplet. Le club de la capitale pourrait donc chercher à corriger le tir dès cet hiver, en dégainant de grosses offres pour signer les joueurs désirés. Jérôme Rothen voudrait toutefois éviter de voir son ancien club revenir à son ancienne stratégie de recrutement.

Le PSG en a terminé avec le bling-bling et l’accumulation des stars. Le club de la capitale cible désormais des profils jeunes et à fort potentiel. Les Rouge-et-Bleu l’ont d’ailleurs bien prouvé l’été dernier avec les arrivées de Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Toutefois, l’effectif de Luis Enrique est encore incomplet. Certains postes ne sont pas vraiment doublés. Le PSG pourrait donc corriger le tir en dégainant de grosses offres sur le mercato dès cet hiver.

«Il y a une vraie stratégie qui a changé»

Jérôme Rothen souhaiterait toutefois éviter de voir la formation parisienne revenir à son ancienne stratégie de recrutement. « Certainement pas maintenant. En tout cas, je ne comprendrais pas venant du club qu’il y ait un tel investissement sur le mercato d’hiver. C’est mon avis, je les ai critiqué quand ils faisaient ça parce qu’ils ne réfléchissaient pas collectif, ils ne réfléchissaient pas valeur du club. Il y a une vraie stratégie qui a changé maintenant, il y a à peu près de 2 ans » a d’abord expliqué l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.

«Il y a un projet qui a été mis en place avec Luis Enrique»

« Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes, une équipe tournée sur le collectif et bien sûr qu’à l’intérieur de ce collectif, ce sont des individualités fortes qui te font gagner des matchs. Il y a un projet qui a été mis en place avec Luis Enrique, ce n’est pas pour revenir en arrière à ce qui se faisait avant avec des gros chèques » a ensuite ajouté Jérôme Rothen. Reste à voir si le PSG écoutera les conseils avisés de son ancien joueur.