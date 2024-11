Cyclisme - Mercato : Evenepoel-Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Roglic marque son territoire

Alexandre Higounet

S’il est un coureur qui n’a pas dû manquer de suivre de près l’évolution du dossier Evenepoel-Red Bull Bora-Hansgrohe, c’est bien Primoz Roglic, qui avait quitté la Visma-Lease A Bike pour la formation allemande l’hiver dernier afin de devenir leader unique pour le Tour de France. Roglic a récemment été interrogé autour de ce possible deal avec Evenepoel.

Depuis plusieurs semaines, l’information circule avec insistance que la Red Bull-Bora-Hansgrohe effectue un gros forcing pour arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep, avec qui il est encore sous contrat jusqu’à la fin 2026. Pour convaincre le double champion olympique belge, l’équipe allemande lui aurait proposé un bail XXL à 10 millions d’euros par an ainsi que le recrutement de trois équipiers et du directeur sportif Klaas Lodewyck.

Roglic déclassé dans l’esprit des dirigeants de Red Bull-Bora-Hansgrohe ?

S’il n’est pas certain que ce forcing aboutisse, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, ayant organisé une opération de résistance autour d’une revalorisation du contrat actuel d’Evenepoel, non sans avoir ouvertement critiqué le comportement de la Red Bull-Bora-Hansgrohe de contacter des coureurs sous contrat, le fait est qu’il témoigne d’une réelle détermination de s’offrir un coureur capable de remporter le Tour de France, comme le Belge en a l’objectif. Autant d’éléments qui n’ont pas échappé à la vigilance du leader actuel, Primoz Roglic, qui avait quitté la Visma-Lease A Bike l’hiver dernier pour disposer d’un statut de leader unique sur le Tour dans l’espoir de le remporter.

« Evenepoel-Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Quand il y a de la fumée, il a probablement du feu »

Les choses ne s’étant pas passées comme espéré en juillet, quand bien même Roglic a malgré tout remporté le Dauphiné et le Tour d’Espagne, a-t-il été de fait déclassé par la formation allemande ? L’offensive sur Evenepoel tend à le laisser penser. Ce n’est probablement pas un hasard s’il y a quelques jours, Roglic a accordé une interview à un média slovène au cours de laquelle il annonçait qu’il était toujours déterminé à relever le défi du Tour de France l’an prochain, et qu’il croyait toujours en ses chances de perturber Pogacar pour le maillot jaune. Comme une façon de marquer son territoire. En tout cas, à l’occasion d’une récente interview à Flobikes, relayée par cyclismactu.net, Roglic s’est cette fois directement exprimé sur le sujet Evenepoel : « Je n'y ai même pas pensé. J'ai déjà assez de défis à relever, alors quelque chose qui n'est qu'un peut-être ou un 'si', je ne veux pas y penser. Mais quand il y a de la fumée, il y a probablement aussi du feu. Je ne sais pas en détail s'il y a eu des discussions ou quoi que ce soit d'autre, mais nous verrons bien. Comme dans tout ce que l'on connaît, il y a des choses positives et d'autres un peu moins ».