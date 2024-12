Cyclisme : Pogacar a un plan pour Milan San Remo…

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar n’a pas caché qu’il comptait bien remporter les deux monuments qui manquent encore à son palmarès, Milan San Remo et Paris-Roubaix. Et pour la classique italienne, le projet sera clairement activé dès 2025. Avec visiblement une idée très précise en tête...

Tadej Pogacar n’a pas fait mystère ces dernières semaines qu’il comptait tenter de remporter toutes les grandes courses pour marquer l’histoire. Pour les Grands Tours, cela passera obligatoirement par une tentative à la Vuelta, à laquelle il devrait participer en septembre prochain. Au niveau des grandes classiques, deux monuments manquent encore à son palmarès : Milan San Remo et Paris-Roubaix.

« Pour Milan San Remo, nous avons une stratégie, sans aucun doute »

En 2025, il est acté que Pogacar inscrira Milan San Remo comme son grand objectif de début de saison et qu’il préparera la course italienne pour arriver au maximum de ses capacités. Au sein de l’équipe UAE, on sait que le profil de la course n’est pas favorable au champion slovène et qu’il ne sera pas aisé de faire la différence face aux meilleurs sprinteurs du monde. En conséquence, une réflexion a été menée en interne pour trouver un plan afin de favoriser les chances de Pogacar. Interrogé sur le sujet à l’occasion d’un entretien accordé à Cyclinguptodate, relayé par cyclismactu.net, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE, n’a pas fait mystère qu’une stratégie précise était déjà dans les cartons de l’équipe : « Sans aucun doute, nous avons une stratégie. Nous avons le calendrier et nous connaissons quelle est l’idée, nous savons qui va courir et comment faire la course à San Remo. Nous n’allons évidemment pas l’externaliser ou le communiquer ».

Quelle pourrait être cette stratégie secrète

Si aucun élément n’a bien sûr été révélé au sujet de cette stratégie, l’option la plus logique serait d’utiliser au maximum la force de frappe de l’équipe pour essorer le peloton en menant un train à intensité maximale dans les capi et ce jusqu’au Poggio, qui sera aussi monté à un train d’enfer avant l’attaque de Pogacar dans les derniers hectomètres. Pour espérer gagner Milan San Remo, on ne voit pas quelle autre stratégie pourrait adopter le Team UAE, à moins qu’elle ne tente un coup de Trafalgar dans la redescente vers la mer après la mi-course, une option tout de même beaucoup plus incertaine.