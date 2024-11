Cyclisme : Son pronostic fou autour de Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que Pogacar visera la victoire à Milan San Remo, son objectif prioritaire du début de saison en 2025, l’hypothèse de sa participation à Paris-Roubaix reste ouverte. Et à ce sujet, l’ancien champion irlandais Sean Kelly, grand spécialiste des classiques, livre un pronostic fou. Explication.

Au fil des semaines, les contours de la saison 2025 de Tadej Pogacar se dévoile, et si sa participation à Milan San Remo, son grand objectif du début de saison, apparaît actée, l’hypothèse que le Slovène s’aligne aussi au départ de Paris-Roubaix n’apparaît pas totalement fermée. Comme il a été confirmé par le directeur sportif du Team UAE Joxean Fernandez Matxin, Pogacar essaiera de remporter toutes les plus grandes courses de l’histoire, et il est certain qu’il s’attaquera un jour à la classique pavée.

Pogacar laisse la porte entrouverte pour Paris-Roubaix en 2025

Sera-ce dès 2025 ? A l’occasion d’un entretien à un média slovène, Pogacar a laissé la porte entrouverte : « Paris-Roubaix l’an prochain ? Pas encore, mais on ne sait jamais… Si la forme est bonne pour une telle compétition, mon programme pourra aussi être ajusté en cours de saison. Cependant, je ne me vois pas encore y faire mes débuts. J'ai participé à cette compétition une fois en tant que junior et je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile en tant qu'élite. Vous ressentez une douleur complètement différente. La souffrance sur les pavés est vraiment douloureuse. Si vous grimpez sur des pavés, c'est différent. Pour gagner cette compétition, je dois aussi prendre quelques kilos. Cela va être difficile. Pour le moment, je pense que je suis encore trop léger ».

« Je le vois gagner Paris-Roubaix avant Milan San Remo »

En tout cas, pour Sean Kelly, ancien spécialiste des classiques flandriennes et de Paris-Roubaix aujourd’hui consultant, il ne fait aucun doute que Pogacar remportera Paris-Roubaix. Lors d’une interview avec le journaliste Daniel Benson, relayée par cyclismactu.net, Kelly va même plus loin et livre un pronostic fou : « Gagner Milan San Remo ? C'est possible, mais ce sera difficile. Ce sera difficile de se débarrasser de tout le monde sur la Cipressa ou le Poggio. Paris-Roubaix est également difficile, s'il veut gagner les cinq monuments, mais je le vois bien gagner Paris-Roubaix avant Milan San Remo. Il suffit de regarder le nombre de coureurs qui passent le Poggio. Il sera très difficile pour lui de faire la différence sur le Poggio. Et où d'autre peut-il la faire ? Je pense que c'est la course la plus difficile pour lui. Le terrain n'est pas propice à cela. À moins d'une très mauvaise journée, avec des conditions humides et froides, et que tout le monde arrive vidé au Poggio, je ne pense pas que ce soit le terrain où il puisse faire la différence. Ou alors il faudra qu'il montre encore quelque chose de magique. En revanche, quand bien même gagner Paris-Roubaix est une étape supérieure pour lui que de gagner le Tour des Flandres, je pense qu'il en est capable ».