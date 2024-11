Cyclisme : Le Team UAE mise bien sur lui pour l’après Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que Pogacar est très solidement installé au sommet du cyclisme mondial, largement au-dessus de ses rivaux, la domination du Team UAE apparaît assurée pour les prochaines années. Pour autant, l’équipe émiratie réfléchit à des options alternatives pour l’après, et il se confirme qu’elle a tranché en faveur d’un coureur.

Il y a quelques jours, à l’occasion d’un long entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a laissé entendre qu’il misait sur Juan Ayuso pour être le leader de rechange derrière Tadej Pogacar sur les Grands Tours, et pour éventuellement prendre sa succession dans quelques années sur le Tour de France : « Juan aura beaucoup de responsabilité et ce sera une année importante. J’ai une confiance aveugle en lui. Il participera évidemment à des courses au service de Tadej, et il aura aussi des opportunités pour lui-même. Ceux qui disent qu’ils ne veulent pas courir ensemble sont très loin de la réalité. Si nous emmenons Tadej à une course qu’il peut gagner, nous essaierons d’emmener Juan dans une autre pour avoir un autre leader. En équipe, nous recherchons les plus grandes victoires possibles ».

Cyclisme : L’annonce de l’entraîneur de Pogacar qui fait peur ! https://t.co/KoWNEs6FuS pic.twitter.com/8DBmu4F3jg — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Pas un hasard si Ayuso est programmé pour le Giro l’an prochain

Le boss du sportif de l’équipe UAE n’a pas tardé à mettre ses actes en accord avec son discours. En effet, ces dernières heures, il a été annoncé que Juan Ayuso serait très certainement le leader de l’équipe pour le prochain Tour d’Italie. Outre le fait qu’il annonce que Tadej Pogacar ira à la Vuelta et pas au Giro en 2025, le leadership du jeune espagnol en Italie confirme qu’il est celui sur lequel on mise pour l’avenir chez UAE. A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, relayé par cyclismactu.net, Juan Ayuso a affirmé de son côté : « En principe, je serai au départ du Giro en 2025. C’est le point de départ pour l’instant, même si les plans peuvent encore changer. J'attendrai que tous les parcours soient connus. On ne sait jamais ce qui va en sortir et peut-être que La Vuelta me convient mieux que le Giro. Mais une participation au Giro est la plus probable... mais tant que je n'aurai pas tout vu, je ne veux pas décider ».

S’il performe en Italie, Ayuso s’installera durablement comme leader de rechange

Si la dernière petite incertitude est probablement liée au fait que Tadej Pogacar attende encore l’annonce des parcours du Giro et de la Vuelta pour officialiser son choix, Ayuso va très probablement débuter comme leader au Tour d’Italie. Et il apparait clair que s’il parvient à l’emporter, ou a minima à monter sur le podium, il s’installera durablement dans ce rôle de leader de rechange derrière Pogacar.