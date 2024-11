Cyclisme : Vingegaard-Evenepoel, qui est le mieux placer pour contrer Pogacar ? Sa réponse cash

Alexandre Higounet

Ancien vainqueur du Tour de France et de la Vuelta, Pedro Delgado a lui aussi été impressionné par la grosse domination imposée par Tadej Pogacar la saison dernière. Et lorsqu’il s’agit d’évoquer les rivaux potentiels du Slovène, avec en filigrane la question de savoir si Vingegaard peut revenir dans sa roue, la réponse de l’ancien maillot jaune espagnol s’avère sans détours.

La saison 2024 de Tadej Pogacar, au cours de laquelle il a quasiment gagné toutes les courses auxquelles il a participé, avec notamment un triplé Giro-Tour-championnat du monde, n’en finit plus de marquer les esprits, notamment parmi les anciens vainqueurs du Tour.

Après Bernard Hinault, qui a récemment avoué qu’il voyait Pogacar plus fort que Merckx et lui, c’est Pedro Delgado, ancien vainqueur du Tour de France et de la Vuelta, qui a livré son analyse sur le champion slovène. Et selon lui, non seulement Pogacar est désormais seul au monde, mais il n’est pas prêt d’être battu compte tenu de la marge dont il dispose sur ses concurrents. A l’occasion d’un entretien accordé au journal El Diario de Valladolid, relayé par cyclingnews.com, Delgado a ainsi affirmé : « Il n’a pas de rival. Sous la dictature de Pogacar, il est impossible pour un autre de briller. Ses qualités physiques sont hors-normes, et il aime faire le show pour ne rien gâcher, il aime gagner avec style, car il ne se contente jamais du minimum. Juan Ayuso et Carlos Rodriguez progressent, mais il ne sont pas de la trempe de Pogacar. Evenepoel est vraiment très fort, mais il donne l’impression de manquer encore d’expérience (en Grand Tour, ndlr). Pogacar est un vrai prodige. Je ne sais pas combien de temps son ère va durer. Les choses peuvent toujours s’effondrer, mais je le vois dominer le cyclisme mondial dans les 5 prochaines années ».

Il est intéressant de noter que Delgado ne prononce pas le nom de Jonas Vingegaard, pourtant le plus susceptible à ce jour de contester la domination du Slovène. L’ancien vainqueur espagnol affirme même que Pogacar n’a pas de rival, ce qui tend à confirmer qu’il ne croit pas Vingegaard capable de se mettre au niveau du Slovène, de combler le retard qu’il a pris depuis sa victoire en 2023. Aux yeux de Delgado, qui cite Remco Evenepoel, le double champion olympique semble être plus en mesure d’approcher le niveau du leader du Team UAE.