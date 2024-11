Cyclisme - Tour de France : Il réserve une surprise pour retrouver la confiance ?

Alexandre Higounet

Marqué psychologiquement par sa défaite lors du Tour de France 2024, où il a subi la domination de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard doit retrouver la confiance et la certitude qu’il sera en mesure de battre le champion du monde slovène pour le maillot jaune. Pour cela, il pourrait réserver une surprise lors de la première partie de la saison.

Ecrasé par Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France, qu’il a achevé à la deuxième place à plus de six minutes du champion slovène, Jonas Vingegaard a fatalement perdu confiance dans son duel qu’il l’oppose à son rival.

L’idée d’aller chercher la victoire au Giro pour retrouver la confiance ?

A l’occasion d’un entretien accordé à TV2 Sport, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a reconnu qu’il avait été marqué mentalement par sa défaite sur les routes de juillet. Vingegaard a ainsi confié, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il est clair que je ne peux pas faire une pause de trois mois. Donc je vais devoir continuer et essayer de réduire l'écart qui me séparait de Pogacar cette année. À la fois en termes de masse musculaire, mais aussi en essayant de m'améliorer et de voir si nous pouvons le défier pour l'année prochaine. Il est clair que maintenant que j'ai perdu cette année, d'une manière ou d'une autre, je n'ai peut-être plus la même confiance qu'avant, mais je crois toujours que je peux gagner. Je pense qu'avec une bonne préparation, je peux très bien faire et me battre pour la victoire ».

« Je ne le ferai que si je vois des chances de gagner »

Et dans cette quête de confiance, Jonas Vingegaard pourrait réserver une surprise pour la saison 2025. Le champion danois pourrait en effet prendre le départ du Giro dans l’idée de renouer avec une victoire en Grand Tour et de refaire le plein de confiance avant d’affronter Pogacar. Interrogé sur une éventuelle participation au Tour d’Italie, le Danois n’a en effet pas exclu l’idée : « J'ai lu sur certains sites que je devais courir le Giro, alors peut-être que je le ferai. Nous n'avons encore rien décidé et nous déciderons plus tard. Je pense toujours que le Tour est l'événement le plus important du cyclisme. Je ne ferai le Giro que si c'est une bonne préparation pour le Tour et que je vois des chances de gagner. Ce serait génial, mais cela ne devrait pas se faire au détriment du Tour ». Entre les lignes, on comprend que Vingegaard ne fera le Giro que si Pogacar n’y participe pas, ce qui tend à confirmer l’idée que l’objectif serait d’y retrouver la sensation de la victoire et la confiance.