Cyclisme : Van der Poel tombe dans le piège de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il avait initialement prévu de reprendre la compétition sur Tirreno Adriatico, Mathieu Van der Poel a soudainement accéléré son retour sur route lors du Grand-Prix Samyn disputé hier. Un changement de cap soudain qui laisse ouverte l’hypothèse que le plan de Pogacar autour de Paris-Roubaix pourrait bien avoir fonctionné. Explication.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que le Team UAE a sciemment créé un doute autour de la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, en commençant par laisser filtrer des images du champion slovène en entraînement intense sur le parcours de la course, afin de créer le doute chez ses adversaires et de les fragiliser mentalement.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Pogacar entretient le doute...

Pogacar lui-même en a remis une couche la semaine dernière à l’occasion d’un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC : « J’ai fait une reconnaissance pour Paris-Roubaix. Je dois dire que cela a attiré mon attention. Peut-être dans un futur proche, oui il y a une grosse chance que je prenne le départ. Je ne peux pas dire cette année ou celle d’après… Cette année ? Je ne peux pas le dire, non. Il y a toujours une chance. On verra. Laissons la surprise. J’adore vraiment la course. Je pensais que c’était trop dur pour moi mais quand j’ai fait la reconnaissance, j’ai vu que je pouvais. Si je suis en forme, peut-être, je pourrais essayer. Je pense que la décision sera prise après Milan-San Remo ».

Pourquoi Van der Poel a-t-il accéléré soudainement son planning ?

A priori, le coup d’intox du clan Pogacar pourrait bien avoir fonctionné. Comment interpréter autrement la reprise précipitée de Mathieu Van der Poel, qui avait prévu initialement de débuter sa saison sur route sur Tirreno Adriatico et qui a avancé en dernière minute son retour au GP Samyn hier. Un tel changement à 48 heures du départ paraît traduire un relatif manque de certitude ou un début de questionnement. Sinon, pourquoi ne pas conserver le planning initial, en prenant de surcroît le risque de manquer de fraîcheur sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix ? L’hypothèse que le plan de Pogacar commence à fonctionner ne peut être totalement exclue.