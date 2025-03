Cyclisme : Pogacar-Van der Poel, le duel XXL se profile

Alexandre Higounet

Quand bien même il a anticipé d’une semaine son retour à la compétition sur route, Mathieu Van der Poel est apparu nettement au-dessus du lot hier à l’occasion du Grand-Prix Samyn. Un duel dantesque avec Tadej Pogacar se profile plus que jamais pour le Tour des Flandres et Milan San Remo.

Quelques semaines après la fin de sa saison de cyclo-cross, au cours de laquelle il a tout gagné, Mathieu Van der Poel a décidé d’avancer son retour sur route, prévu initialement sur Tirreno Adriatico, à l’occasion du Grand-Prix Samyn, couru hier.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Je savais déjà que j’étais en bonne forme »

S’il est permis de s’interroger sur le pourquoi de ce changement de programme de dernière minute et s’il n’a pas un lien avec la probable participation de Pogacar à Paris-Roubaix, qui pourrait avoir fait monter la pression dans le clan Van der Poel, un fait apparaît clair : en l’état, le champion hollandais est toujours aussi fort. Après avoir secoué la course à plusieurs reprises, Van der Poel a en effet survolé le sprint final en costaud. Après la course, VDP s’est montré très satisfait de ses sensations comme rapporté par le Het Laatste Nieuws : « Bien sûr, je savais déjà que j'étais en bonne forme, sinon je ne serais pas venu ici. Mais une course est toujours différente d’un entraînement. J’ai besoin de ce genre de compétitions pour franchir cette étape finale, et cela est devenu évident au cours des dernières années. J'ai essayé plusieurs fois pendant la course, mais j'ai vite constaté que la course n'était pas assez dure pour faire la différence. Tout le monde me regardait aussi un peu, parce qu’ils savaient que j’allais essayer. J’ai donc rapidement indiqué à l’équipe que je me concentrerais sur le sprint. Je savais que c'était un sprint difficile ici, et cela me convient. J’y suis allé avec confiance et je pense que c’était le bon choix. La première fois, j'ai voulu démarrer, mais je ne voyais pas encore le virage, alors j'ai attendu un peu. Puis j’ai réessayé et j’ai senti qu’il y avait encore assez de puissance dans mes jambes. J'étais déçu de ne pas être au départ le week-end d'ouverture, mais je suis content de la façon dont s'est déroulée la journée ».

Pogacar et Van der Poel sont déjà impressionnants

Entre le niveau déjà affiché par Pogacar lors de sa reprise au Tour UAE, qu’il a remporté facilement, et celui de Van der Poel, cela laisse augurer d’un duel XXL sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. La bataille s’annonce énorme. S'il veut être en mesure de s'y insérer, Wout Van Aert devra quant à lui sérieusement hausser son niveau de forme.