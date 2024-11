Cyclisme - Tour de France : L’aveu de Vingegaard !

Alexandre Higounet

Très nettement dominé par Tadej Pogacar à l’occasion du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard est-il en capacité de redresser la barre ? Interrogé par le média TV2, le champion danois a affirmé croire en ses chances, tout en laissant passer dans la foulée un aveu lourd de sens.

Entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le combat a fait rage ces deux dernières années pour la domination sur le cyclisme mondial. A-t-il pris fin en 2024 avec l’écrasante supériorité affichée par le leader slovène, qui a remporté quasiment toutes les courses auxquelles il a participé, survolant notamment le Giro et le Tour de France ? S’il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, Vingegaard ayant vu sa préparation pour le Tour complètement chamboulée du fait de sa lourde chute au Tour du Pays Basque, il est certain que Pogacar a pris désormais un net avantage.

Pogacar a pris un fort ascendant psychologique

Y compris sur le plan psychologique. Comme le10sport.com l’avait supposé précédemment, Jonas Vingegaard a logiquement été très marqué par la supériorité manifeste du Slovène pendant le Tour, et ce alors qu’il sortait du Giro. Alors qu’il avait l’ascendant mental au démarrage de la saison, suite à sa belle victoire au Tour 2023, où il avait concassé Pogacar sur la durée, le Danois se retrouve désormais dans le doute.

« Je n’ai plus la même confiance qu’avant »

A l’occasion d’un entretien accordé au média TV2 Sport, rapporté par cyclismactu.net, Jonas Vingegaard a confirmé qu’il était en quête de confiance dans son duel avec Pogacar : « Il est clair que je ne peux pas faire une pause de trois mois. Donc je vais devoir continuer et essayer de réduire l'écart qui me séparait de Pogacar cette année. À la fois en termes de masse musculaire, mais aussi en essayant de m'améliorer et de voir si nous pouvons le défier pour l'année prochaine. Il est clair que maintenant que j'ai perdu cette année, d'une manière ou d'une autre, je n'ai peut-être plus la même confiance qu'avant, mais je crois toujours que je peux gagner. Je pense qu'avec une bonne préparation, je peux très bien faire et me battre pour la victoire ».