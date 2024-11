Mercato - ASSE : Plusieurs transferts sont réclamés !

Arnaud De Kanel

L’ASSE prépare un hiver crucial pour son avenir en Ligue 1. En conférence de presse jeudi, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a été clair : le renforcement de l’effectif est une priorité absolue. Dans une situation sportive délicate, le technicien stéphanois espère accueillir plusieurs recrues dans les prochaines semaines, avec l’objectif d’ajouter au moins un renfort par ligne.

Après avoir concédé une défaite amère dans le derby face à l'OL (1-0), les Verts de l'ASSE ont battu Montpellier, une équipe qui ferme actuellement la marche en Ligue 1. Une défaite qui donne un bon dol d'air frais aux joueurs d'Olivier Dall'Oglio. « C’était un match qu’il ne fallait pas perdre. Le public nous a bien aidé encore une fois. On a eu l’impression que le match n’allait jamais se finir », a déclaré le coach de l'ASSE. Il réclame une recrue par ligne.

«Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien»

« On commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite. Puis ce sera au Père Noël de réfléchir. Sur quels postes ? Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien. Il y a ce qu’on a envie de faire et ce qu’on pourra faire. C’est une lettre importante. On va s’appliquer et mettre un joli timbre. Je crois toujours au Père Noël. C’est important (sourire) », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse.

L'ASSE s'apprête à vivre un mercato de janvier sous le signe des ajustements. Avec l'objectif de se renforcer, le club devra d'abord alléger sa masse salariale, une condition sine qua non pour équilibrer les comptes et préparer de nouvelles arrivées. Selon BUT Football Club, plusieurs joueurs pourraient ainsi faire leurs valises. Mathieu Cafaro et Florian Tardieu figureraient parmi les potentiels partants, tandis qu’un prêt semble être à l’ordre du jour pour Igor Miladinovic, afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu ailleurs. Dans le sens des arrivées, les dirigeants stéphanois affichent de grandes ambitions. Peuple-Vert révélait récemment que cinq recrues seraient ciblées. La défense est une priorité, avec la recherche d’un remplaçant pour Anthony Briançon et la nécessité de préparer l’après-Yunis Abdelhamid. Au milieu de terrain, un profil défensif ainsi qu’un meneur de jeu sont dans le viseur pour solidifier l’entrejeu. Par ailleurs, un jeune ailier est attendu pour compenser l’absence prolongée de Ben Old, blessé.