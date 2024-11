Mercato : L'entraineur de l'ASSE monte au créneau pour une recrue

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été, Yunis Abdelhamid a vécu un début de saison très compliqué avec l'ASSE. Sifflé lors de sa sortie il y a un peu plus d'un mois, le Marocain a répondu à ses détracteurs en livrant une prestation solide face à Montpellier. Olivier Dall'Oglio a tenu à le défendre après la rencontre.

L'ASSE se donne de l'air. Victorieux de Montpellier samedi soir dans le match de la peur, les Verts remontent à la 13ème place en attendant les résultats de leurs concurrents directs pour le maintien. L'un des héros du match se nomme Yunis Abdelhamid. La recrue stéphanoise s'est distinguée par un geste de grande classe dans sa propre surface. Dans un premier temps, l'arbitre avait désigné le point de pénalty avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR. Critiqué et même conspué par Geoffroy-Gichard le mois dernier, Abdelhamid a brillé pour le plus grand bonheur d'Olivier Dall'Oglio.

«Regardez son match et dites-moi»

« Abdelhamid ? J’aurais été très ennuyé sur un geste technique comme ça que l’on siffle un penalty. L’arbitre a annulé les deux penaltys qu’il avait sifflé, il a eu le courage de le faire. Le geste de Yunis, un tacle comme ça qui sauve l’équipe, qu’est-ce que vous voulez que je rajoute ? Vous avez vu son match ? Je n’ai rien à dire de plus. J’ai confiance en lui, même s’il ne joue pas, il est toujours là et il sera toujours là pour l’équipe, il faut le savoir. Regardez son match et dites-moi ? Je ne dirais rien de plus. Il était attendu au tournant, il faut avoir un sacré caractère pour faire ce qu’il a fait ce soir, ça tombe bien on a besoin de caractère », a déclaré le coach de l'ASSE en conférence de presse. Sur DAZN, Téji Savanier a également salué l'intervention de grande classe de la recrue stéphanoise.

«Il joue très bien le ballon»

« Lorsque je vois le ballon partir, je me dis c'est bon je vais marquer. Je ne vois même pas Abdelhamid arriver. Je ne le vois pas venir et je me dis que je vais mettre le plat du pied. Il me prend bien le pied, il n'y a pas faute, il joue très bien le ballon. J'avais déjà vu le but. Je cherchais le ballon, je vois l'arbitre qui désigne le point de pénalty, je savais qu'il n'y avait pas penalty », a commenté le capitaine du MHSC.