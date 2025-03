Tension au PSG, le pari risqué de Luis Enrique

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique fait beaucoup travailler Gianluigi Donnarumma sur ses points faibles. Contraint de sortir de sa zone de confort, le portier italien n'a jamais senti que son entraineur avait une grande confiance en lui. Alors que Gianluigi Donnarumma y a vu de la défiance, Luis Enrique a tenté un pari risqué avec lui.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma était en concurrence avec Keylor Navas lors de sa première saison à Paris. Avec l'arrivée de Christophe Galtier, le portier italien a gagné sa place de titulaire, reléguant son adversaire direct au rang de doublure.

Une star valide son transfert au PSG !

➡️ https://t.co/fCp1JgM8Rn pic.twitter.com/GYAP9sC4J9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2025

PSG : Un malaise entre Donnarumma et Luis Enrique ?

Lorsque Luis Enrique est arrivé au PSG, Gianluigi Donnarumma a conservé sa place de gardien numéro un, mais il n'a eu de cesse d'être challengé. En effet, le coach espagnol a poussé l'ancien pensionnaire de l'AC Milan dans ses retranchements, le poussant à travailler sans relâche sur ses points faibles.

«Il faut qu'il force sa nature»

Selon les informations de L'Equipe, Gianluigi Donnarumma n'a jamais senti une confiance « débordante » de la part de Luis Enrique et de l'entraineur des gardiens Borja Alvarez depuis leur arrivée au PSG lors de l'été 2023. A en croire le média français, ils n'ont pas « cherché à le conforter, bien au contraire ». Ayant besoin d'un gardien fort dans le jeu au pied, Luis Enrique a fait beaucoup travailler Gianluigi Donnarumma sur cet aspect. Poussé à sortir de sa zone de confort, l'Italien « y a vu de la défiance ». Le pari du coach du PSG était risqué, tant son portier a dû se métamorphoser, mais il a été réussi. Du moins lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool. « Je pense qu'il a compris qu'il faut qu'il force sa nature, affirme Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG et actuel consultant chez L'Equipe. Tu sens bien que ce n'est pas naturel, mais il a fait l'effort et je trouve ça remarquable. Et ses coéquipiers le sentent ».