OM : Adrien Rabiot se justifie pour son mercato particulier

Libre depuis la fin du mois de juin, Adrien Rabiot aura mis plus de deux mois à retrouver un club, l'OM en l'occurence. Mais en réalité, l'international tricolore n'était pas en manque de propositions. Ce dernier ressentait simplement le besoin de couper après une saison usante. Il ne regrette d'ailleurs pas son choix.

Titulaire à la Juventus et en équipe de France, Adrien Rabiot était libre de s'engager avec le club de son choix cet été. Malgré son statut, il a attendu septembre pour signer en faveur de l'OM. Etait-ce un choix par défaut faute de propositions ? Visiblement, non. Usé par la saison écoulée, Rabiot voulait se donner du temps avant de retrouver un club et de démarrer la préparation.

«Il fallait une vraie coupure»

« J’ai senti après l’Euro qu’il fallait aussi que je récupère de toutes les dernières saisons. Il fallait une vraie coupure, je fais les choses à l’instinct, je sentais que c’était le moment. Quand je vois la saison actuelle, le nombre de blessures, les joueurs qui ont les croisés, je me dis que j’ai bien fait », a révélé Adrien Rabiot dans un entretien accordé à Téléfoot. Le joueur de l'OM ne regrette pas son choix car pour la première fois de sa carrière, il ne ressent aucune gène.

«J’étais très serein à l’idée de trouver un club»

« Depuis que j’ai repris, je dirais que c’est peut-être la première saison où je ne sens pas de gêne, où je m’entraîne sans gêne. Là, je me sens bien, j’ai eu le temps de bosser, de récupérer, j’étais très serein à l’idée de trouver un club. Mais c’est vrai que volontairement, j’ai voulu prendre du temps pour me reposer », a ajouté Adrien Rabiot. Un choix payant pour l'ancien joueur du PSG qui monte en puissance au fil des matchs. Après son doublé avec les Bleus dimanche dernier, il s'est montré très à l'aise face au RC Lens ce samedi. Tâche à lui de poursuivre sur cette lancée.