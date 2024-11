Mercato - OM : L’annonce en direct de Rabiot sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre de tout contrat et courtisé par de grands clubs européens, Adrien Rabiot a finalement fait le choix de s’engager avec l’OM. L’international français a alors paraphé un contrat de deux ans avec le club phocéen. Mais voilà qu’à peine arrivé, Rabiot voit déjà les questions se poser sur son avenir. Le principal intéressé a été interrogé sur le sujet.

L’OM a réalisé un mercato XXL et bien évidemment, le plus gros coup de l’été à Marseille a été cette arrivée d’Adrien Rabiot. Alors que cela semblait impossible, le club phocéen a bel et bien réussi à faire signer l’ex-joueur de la Juventus et du PSG. A 29 ans, Rabiot est désormais un joueur de l’OM, avec qui il a un contrat de deux ans.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Je suis très à l’instinct »

Ce dimanche, Adrien Rabiot s’est exprimé au micro de Téléfoot. Il a notamment été question de son avenir. Jusqu’à quand va-t-il rester à l’OM ? Le protégé de Roberto De Zerbi a alors fait savoir : « Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin ».

« Je vais donner 100% »

« Je suis un compétiteur, je veux avoir autour de moi des joueurs qui peuvent emmener cette équipe très loin. Il y a tout ça, tout ces paramètres qui rentrent en compte. En tout les cas, à chaque fois que je mettrai le pied avec l’OM, je vais donner 100% », a poursuivi Rabiot.