Mercato : Viré par le FC Nantes, il règle ses comptes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an quasiment, à la suite d’un match nul (0-0) face au Havre, le FC Nantes avait décidé de se séparer de son entraîneur, Pierre Aristouy. Aujourd’hui encore, ce dernier garde son licenciement en travers de la gorge, ayant notamment la dent dure contre la famille Kita. Un an après, Aristouy a donc décidé de régler ses comptes.

Ce dimanche, à l’occasion de la 12ème journée de Ligue 1, le FC Nantes accueille Le Havre. Il y a un an, c’est cette même affiche qui avait fait pour victime Pierre Aristouy. Alors entraîneur des Canaris, il avait été remercié à la suite d’un match nul et vierge. Pour Ouest France, Aristouy est revenu sur cette rencontre qui lui a coûté son poste au FC Nantes, réglant par la même occasion ses comptes.

Coup de tonnerre au FC Nantes, un joueur de Kombouaré va changer d’équipe ? https://t.co/i2RbYzXwdK pic.twitter.com/cCVAHC1uvG — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« C’est la résultante d’un manque de stratégie et de visibilité »

« Ce match venait à la suite de trois défaites. Ce qui me gêne avec les Kita, c’est que si sur les 19 frappes ce jour-là contre les Normands, une était rentrée, je n’aurais pas été écarté à ce moment-là. C’est la résultante d’un manque de stratégie et de visibilité. À la limite, j’aurais presque peut-être plus compris qu’ils me limogent après la défaite à Metz », a d’abord lâché Pierre Aristouy.

« Est-ce que moi, j’aurais survécu à 8 matchs sans victoire ? »

L’ancien entraîneur du FC Nantes a également ajouté : « Aujourd’hui, si j’ai bien compté, le FCN actuel est à 8 matchs sans succès, non ? Est-ce que moi, j’aurais survécu à 8 matchs sans victoire ? (…) Quand j’ai vu le nom de Franck Kita s’afficher sur mon mobile, j’ai tout de suite compris. Je considère que l’objectif premier d’un entraîneur est d’amener son équipe dans la surface adverse. Après, ce qu’il se passe dans les surfaces – et ce n’est pas pour se déresponsabiliser –, c’est lié à la maîtrise des joueurs ».