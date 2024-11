Mercato - FC Nantes : Kombouaré sort du silence sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques heures d'un match décisif face au Havre en championnat, Antoine Kombouaré s'est exprimé sur son avenir au FC Nantes. Si le technicien kanak n'a pas voulu s'épancher sur le sujet, il a souhaité remobiliser son groupe, qui n'a plus remporté un match en championnat depuis le 31 août dernier, et une rencontre face à Montpellier.

Avant la rencontre face au Havre, Antoine Kombouaré n’a pu échapper aux interrogations sur son avenir. Fragilisé par les mauvais résultats de son équipe, le coach du FC Nantes est sur un siège éjectable. Un mauvais résultat ce dimanche pourrait le placer dans une situation inconfortable.

Kombouaré ne veut pas se mettre la pression

Mais avant d’aborder cette rencontre décisive, Kombouaré a voulu s’attarder sur la mentalité de ses joueurs. Car en ce qui concerne sa propre situation, le technicien estime qu’il possède la maturité suffisante pour y faire face.

« Je n’ai aucune certitude »

« J’ai l’expérience de ces matches-là et puis l’âge parle pour moi aussi. Je n’ai aucune certitude sur le résultat de dimanche mais cela me permet de mieux aborder ces rencontres (…) Il faut que les joueurs aient confiance. Il faut donc être derrière eux, les encourager, les booster. Ce sont les résultats qui priment. C’est ça le haut niveau… » a déclaré Kombouaré dans des propos rapportés par But Football Club.