Succession de Kombouaré : Quatre entraîneurs appellent le FC Nantes !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré n'est pas encore viré, mais certains entraîneurs auraient déjà sollicité le FC Nantes pour une place au poste d'entraîneur. Plusieurs coachs auraient envoyé leur CV à Waldemar Kita, qui souhaite prendre son temps avant de prendre une décision radicale. Il ne faudrait s'attendre à aucun changement avant les vacances de Noël.

La rencontre face au Havre pourrait avoir de lourdes répercussions sur la saison du FC Nantes. Une nouvelle défaite pourrait propulser le club dans la crise, mais aussi Antoine Kombouaré vers la porte de sortie. Le coach n’arrive plus à gagner des matchs, et le scénario frustrant face au RC Lens a plombé un peu plus son équipe.

Coup de tonnerre au FC Nantes, un joueur de Kombouaré va changer d’équipe ? https://t.co/i2RbYzXwdK pic.twitter.com/cCVAHC1uvG — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Kita a fixé une date butoir

Selon les informations de Ouest-France, Kombouaré pourrait vite se retrouver en danger en cas de nouvelle défaite. Toutefois, Waldemar Kita pourrait attendre les vacances de fin d’année pour dévoiler le plan pour 2025. Mais en coulisses, certains entraîneurs auraient pris les devants en contactant le FC Nantes.

Le FC Nantes a reçu plusieurs CV

Comme indiqué lors du podcast Sans Contrôle, au moins quatre entraîneurs, dont les noms n’ont pas été dévoilés, ont envoyé leur CV à Waldemar Kita. Mais les journalistes du quotidien régional ont précisé que le propriétaire du FC Nantes n’avait pas encore lancé les grandes manœuvres dans ce dossier. Une information qui doit rassurer Kombouaré.