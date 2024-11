Crise au FC Nantes, le coupable est désigné

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle saison galère prend forme pour le FC Nantes. Quatorzième au classement durant cette trêve internationale, les Canaris n'ont plus remporté le moindre match en championnat depuis la fin du mois d'août. Certains veulent faire porter le chapeau à Antoine Kombouaré, mais d'autres ciblent, plutôt, Waldemar Kita, le propriétaire.

La trêve internationale tombe à pic pour Antoine Kombouaré. Le coach du FC Nantes devrait profiter de ce temps mort pour remobiliser les troupes, à l’approche d’une rencontre décisive face au Havre dimanche prochain. Une nouvelle défaite pourrait causer le départ d’Antoine Kombouaré, qui n’a plus remporté le moindre match depuis la fin du mois d’août. Mais le licenciement du technicien signifierait-il que l’entraîneur est pleinement responsable de cette situation sportive ? Pas du tout selon l’avis de Bastien Aubert.

Kita, Kombouaré... Le responsable est désligné

Pour le journaliste de But Football Club, la faute revient surtout à Waldemar Kita, qui peine à rendre visible son projet sportif. « Tout supporter du FC Nantes qui se respecte ne pourra pas répondre autre chose que la famille Kita à cette question. Évidemment, les choix d’Antoine Kombouaré sont polémiques, le niveau des joueurs (notamment des recrues) reste sujet à caution mais le vrai fond du problème du club vient de plus haut » a-t-il déclaré.

« Aucune vraie stratégie de développement durable »

La gestion chaotique des entraîneurs est un autre point à souligner. En cas de départ de Kombouaré, le FC Nantes accueillerait son 22ème entraîneur sous l’ère Kita. « Kita ne donne plus l’impulsion nécessaire pour (re)lancer un projet sportif à long terme. La catastrophe des droits TV est bien réelle mais la gestion qui en a découlé en interne est la cause directe d’une restriction de recrutement cet été. Les supporters ne voient aucune vraie stratégie de développement durable et vont encore passer une saison à se ronger les ongles. Une énième fois… » a confié Aubert.