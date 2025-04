OM : La demande de Benatia à un buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le podcast Scouting de RMC Sport, Medhi Benatia s’est exprimé à propos de Robinio Vaz, jeune attaquant âgé de 18 ans qui a fait ses débuts en professionnel cette saison. Le directeur du football de l’OM estime qu’il a toutes les qualités pour le football moderne, mais attend désormais qu’il fasse évoluer son jeu et progresse dos au but.

Arrivé l’été dernier en provenance de Sochaux, Robinio Vaz (18 ans) n’a pas été la recrue la plus médiatisée, mais est tout de même en train de se faire une place à l’OM, où il a prolongé jusqu’en juin 2028 il y a quelques jours. Un joueur en qui le club croit beaucoup et qui a fait trois apparitions avec les pros cette saison, contre le LOSC en Coupe de France et Strasbourg et l’OGC Nice en championnat.

« C'est quelqu'un qui provoque et qui est, pour moi, vraiment un profil de football moderne »

« C'est un joueur moderne, rapide, très fort dans les espaces, athlétique. Il est bon de la tête, il sent le but, pied droit pied gauche, il est souvent bien placé dans la surface de réparation. Et c'est un joueur qui est généreux dans les efforts. Malgré son jeune âge, il répète les courses, il y va, comme lors de son entrée contre Lille et contre Strasbourg quand il obtient son penalty. C'est quelqu'un qui provoque et qui est, pour moi, vraiment un profil de football moderne », a confié Medhi Benatia à propos de Robinio Vaz, dans le podcast Scouting de RMC Sport.

« Je veux qu'il vienne, qu'il décroche et qu'on puisse beaucoup plus s'appuyer sur lui »

Le directeur du football de l’OM attend désormais de lui qu’il progresse et devienne un véritable point d’appui pour ses coéquipiers : « Il va pouvoir progresser, je pense, sur comment être plus mobile et plus disponible dans le jeu. Parfois je ne voudrais pas qu'il se contente de prendre la profondeur parce qu'il va très vite. Je veux qu'il vienne, qu'il décroche et qu'on puisse beaucoup plus s'appuyer sur lui parce qu'il a toutes les qualités pour jouer dos au jeu. Il faut qu'il le comprenne et qu'il vienne participer au jeu. Mais ça fait partie de son adaptation, dans le groupe pro tu sais qu'il ne faut pas perdre la balle. Ce sont des étapes qu'il va devoir passer avec la réserve. Après il aura toutes les qualités pour venir au Vélodrome, décrocher, prendre plus de risques dans le jeu parce que techniquement il n'est pas embêté avec ses pieds. Ce serait bête de ne pas en profiter. »