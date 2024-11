Mercato - FC Nantes : Le successeur de Kombouaré déjà trouvé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle saison galère prend forme pour le FC Nantes. Battu par le RC Lens samedi soir (2-3), le club d'Antoine Kombouaré se retrouve dans la deuxième partie de tableau et devra se reprendre pour éviter de se battre pour le maintien. Le redressement des Canaris pourrait passer par un changement d'entraîneur. Et un technicien se tient prêt à prendre place sur le banc.

Le FC Nantes s’est sabordé lors de la dernière journée. Alors que les Canaris menaient au score, ils ont été rejoints et battus dans les ultimes instants par le RC Lens. Fautif sur le dernier but des Sang et Or, Nicolas Pallois pouvait se prendre la tête dans les mains, il venait de plonger son club dans le crise.

Coup de tonnerre au FC Nantes, un joueur de Kombouaré va changer d’équipe ? https://t.co/i2RbYzXwdK pic.twitter.com/cCVAHC1uvG — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Kombouaré en grand danger ?

Le FC Nantes n’a plus remporté le moindre match en championnat depuis la fin du mois d’août. Pour Antoine Kombouaré, la menace d’un départ se fait de plus en plus présente. La trêve internationale tombe à pic pour le coach kanak, qui pourrait vivre une rencontre décisive face au Havre le 24 novembre.

Son remplaçant déjà identifié ?

En cas de défaite, Kombouaré pourrait être remercié. Et un technicien est sur les starting-blocks pour le remplacer. Selon Emmanuel Merceron, Habib Beye ne dirait pas non à une arrivée au FC Nantes, lui qui était encore en discussion avec le Stade Rennais il y a quelques jours.