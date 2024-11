Décision hallucinante au FC Nantes, Kombouaré déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Nantes pensait tenir sa première victoire en championnat depuis le 31 août dernier. Mais face au RC Lens, les Canaris se sont écroulés en toute fin de rencontre. Une énorme boulette de Nicolas Pallois a scellé la victoire des Sang et Or (3-2). Après le coup de sifflet final, Antoine Kombouaré avait le visage des mauvais jours.

Face à Lens ce samedi soir, le FC Nantes pensait, au moins, tenir le point du match nul. Mais dans les ultimes instants de la rencontre, Nicolas Pallois a lobé son gardien. Adrien Thomasson n’avait plus qu’à pousser la balle dans le but. C’en était fini des espoirs canaris, qui menaient encore jusqu’à la 86ème minute. Le scénario est frustrant pour le FC Nantes et pour Antoine Kombouaré.

Kombouaré est désemparé

« Les mots dans le vestiaire ? Tu ne peux pas gagner un match en marquant deux buts et sans être foutu de prendre un point. On n'a pas de réussite non plus, mais on peut beaucoup mieux défendre. Prendre conscience que c'est compliqué car on a tout fait pour se retrouver dans cette situation parce que cette saison on a souvent mené au score et pris qu'un point. Mais tu es aussi capable de perdre un match donc à nous de rester soudés, de retrousser les manches et aller chercher une prochaine victoire le plus vite possible » a confié le coach du FC Nantes.

Thomas n'est resté que 10 minutes

La colère de Kombouaré s’est fait ressentir dans ses choix. Entré en fin de match, Sorba Thomas est sorti de la pelouse 10 minutes plus tard. Interrogé sur ce choix, le coach nantais a été cash. «Sortie de Thomas 10 minutes après son entrée ? Quand tu vois son entrée, tu ne peux pas aller arracher au moins un point . Bien sûr qu'il peut prendre ça comme une sanction mais moi je dois faire des choix. Il y a des attitudes et des comportements qu'on ne peut pas avoir, mais il n'est pas le seul. Les choix sont faits pour piquer tout le monde puis après, on verra ce que ça donnera par la suite » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Ouest-France.