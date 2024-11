FC Nantes : Kita lâche 40M€ !

Arnaud De Kanel

Cet été, Waldemar Kita n'a pas hésité à jouer son va-tout financier pour maintenir le FC Nantes à flot. Face aux turbulences provoquées par le fiasco des droits TV, le propriétaire franco-polonais a dû injecter des fonds dans le club pour écarter le spectre d’un dépôt de bilan. Le président nantais aurait lâché 40M€ pour éviter le dépôt de bilan.

Le FC Nantes pourrait-il changer de mains ? La question agite les supporters depuis que le quotidien L’Equipe a révélé, il y a quelques semaines, l'intérêt de la famille de Trent Alexander-Arnold, le vice-capitaine de Liverpool, pour le club nantais. Selon leurs sources, le clan du joueur britannique, symbole de la formation de Jürgen Klopp, souhaiterait entrer dans le capital d’un club de Ligue 1, et les Canaris seraient une option de choix. Cependant, Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007, n’a pas tardé à réagir en démentant fermement toute possibilité de vente. À la tête des Jaune et Vert depuis plus de quinze ans, Kita s’est montré inflexible, laissant entendre que le club reste pour l’instant solidement ancré sous sa direction malgré de grosses difficultés financières.

Kita sort le chéquier

D'ailleurs, Waldemar Kita aurait injecté entre 35 et 40M€ pour sauver le FC Nantes d’une situation financière critique, selon une enquête du Monde. Grâce à cette contribution, le club a pu échapper à un plan social qui avait été envisagé en interne. Face à cette crise, Kita aurait rassemblé son personnel durant la période estivale pour les rassurer sur l’avenir du club et les perspectives de la saison à venir. Et comme expliqué précédemment, il ne souhaite pas vendre son club.

Pas de vente du club à l'horizon

« Si cela est vrai ? Mais ce sont des conneries tout ça ! D’où ça sort ? Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne connais même pas ! Je viens de discuter avec mon avocat, je lui ai demandé : ‘Qui est ce mec-là ?’ », avait assuré Waldemar Kita. Le président est attaché à son club.