FC Nantes : Domenech fracasse un joueur, c’est validé

Ancien entraîneur éphémère du FC Nantes, Raymond Domenech a lourdement taclé la prestation d'Alban Lafont après la rencontre face à l'OM dimanche soir (1-2). Selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, le portier manque cruellement d'explosivité sur la frappe de Mason Greenwood. Et il n'est pas le seul à le penser.

Ancien entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a pu côtoyer Alban Lafont, seulement durant quelques semaines. Et le sélectionneur avait déjà remarqué de grosses lacunes chez le portier dont la responsabilité est engagée sur le but de Mason Greenwood dimanche dernier. « Il a toujours été comme ça. Il ne plonge pas, il tombe. On dirait un gardien de but de 1920, qui plonge de travers. De 25 mètres, des ballons qui roulent dans les coins… et trop court, Rantanplan à chaque fois » avait confié Domenech après la rencontre face à l’OM.

La sortie de Domenech ne fait pas l'unanimité

Evidemment, cette sortie n’est pas passée inaperçue et beaucoup se sont indignés au regard du passage de Domenech au FC Nantes. Mais pour Raphaël Nouet, journaliste pour But Football Club, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas forcément tort. Lafont doit faire mieux sur cette frappe de Greenwood.

« Il n’a pas tout à fait tort sur le fond »

« On est tous d’accord pour dire que Raymond Domenech ne devrait pas avoir le droit de critiquer qui que ce soit dans le milieu du foot. Depuis Lyon, qu’il a fait remonter en D1 il y a 35 ans, sa carrière d’entraîneur est ridicule, que ce soit avec les Espoirs, l’équipe de France et surtout le FC Nantes. Mais pour ce qui est de ses critiques envers Alban Lafont, si on conteste très justement la forme, il faut reconnaître qu’il n’a pas tout à fait tort sur le fond. Dimanche, les deux buts marseillais auraient pu être évités s’il avait fait preuve d’un peu plus d’explosivité au moment de se coucher » a-t-il confié.