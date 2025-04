OM : Le renfort attendu par De Zerbi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille s'est lourdement incliné face à l’AS Monaco (0-3), mettant en lumière les lacunes défensives de l'équipe en l'absence de Leonardo Balerdi. L'entraîneur Roberto De Zerbi, restant optimiste malgré la défaite, espère le retour rapide du défenseur argentin pour renforcer ses chances de qualification en Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille a pris une claque ce samedi après-midi à Monaco (0-3), affichant un visage très inquiétant en défense. L’absence de Leonardo Balerdi, qui sera absent plusieurs semaines à cause d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche survenue contre Reims fin mars, plombe le club comme l’a souligné le compte StatsDuFoot, révélant que l’équipe a encaissé au moins 2 buts lors de 5 des 6 derniers matchs sans la présence de l’Argentin sur le terrain.

« J'espère que Leonardo Balerdi va revenir »

Un constat partagé par Roberto De Zerbi, qui espère pouvoir récupérer le défenseur avant la fin de la saison. « Je vis pour le football, je suis toujours inquiet, ce n'est pas une défaite qui va changer ça. Je suis optimiste quand je vois ce que l'équipe a montré en première période. J'ai utilisé Ulisses Garcia car il est rapide. J'espère que Leonardo Balerdi va revenir, a confié l’entraîneur de l’OM, rapporté par La Provence. Ce sera l'équipe qui en veut le plus qui se qualifiera en Ligue des champions. Il ne faut pas se poser de questions. »

« Ce résultat n’est pas juste »

Malgré la claque reçue par l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a fait part d’un optimisme qui a déconcerté de nombreux supporters. « Pour moi, ce résultat, 3-0, n'est pas juste. En seconde période, ils ont donc mieux géré le jeu, dans les espaces. Mais j'ai toujours dit la vérité, c'est ma vérité, comme j'ai pu le dire à Reims, a analysé l’Italien. Je pense qu'on est toujours en vie, on est toujours là pour lutter, on a encore de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des champions. Je suis positif, j'ai vu l'équipe bien s'entraîner cette semaine, j'ai vu le jeu fourni, on aurait mérité mieux. Si on avait marqué, ou si on était revenu au vestiaire à 1-1, après l'occasion de Luis Henrique, tout aurait été différent. Je suis désolé pour les joueurs, je m'excuse auprès des gens qui sont venus de Marseille. »