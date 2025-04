«La m*rde» : Un joueur de l’OM se lâche en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a subi une lourde défaite face à l'AS Monaco (0-3), laissant le club de la Principauté prendre la deuxième place du classement, derrière le PSG. Géronimo Rulli, gardien de l'OM, a affiché sa frustration en direct, soulignant la nécessité de « sortir de la m*rde » pour ne pas voir la Ligue des champions s'échapper.

Nouveau cauchemar pour l’OM. Une semaine après la victoire au Vélodrome contre Toulouse, l’équipe de Roberto De Zerbi a replongé face à l’AS Monaco (0-3), une défaite qui a de lourdes conséquences puisque le club de la Principauté s’est emparé de la place de dauphin du PSG. Géronimo Rulli, qui a permis aux Phocéens de ne pas repartir avec un score plus lourd, s’est prononcé sur cette défaite.

« Sortir de la m*rde »

« C’est très dur parce que c’était un match important pour notre saison. Je pense qu’on a mal fait les choses, a regretté le portier de l’OM au micro de beIN Sports. Je ne sais pas comment l’expliquer. Dans ces moments, on doit travailler et sortir de la m*rde pendant la semaine. On jouera Montpellier le week-end prochain, devant nos supporters et on doit gagner ».

La joie de Zakaria

Denis Zakaria était quant à lui satisfait de la prestation monégasque du jour face à l’OM. « Oui, c’était important pour nous aujourd’hui, de faire un gros match. On l’a fait, je pense, avec les 3 buts, et on va essayer de rester sur ça pour la suite », a confié le milieu suisse.