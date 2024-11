Mercato : Annonce troublante du FC Nantes sur l'avenir de Kombouaré

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Nantes n'y arrive plus. Battus par l'OM ce dimanche, les Canaris n'ont plus remporté le moindre match depuis le 31 août dernier, et cette mauvaise série place Antoine Kombouaré dans une situation inconfortable. Présent à l’inauguration de la « Tribune des légendes » au dos de la Tribune Océane, Waldemar Kita a lâché une réponse sur l'avenir de son entraîneur.

Le FC Nantes s’enfonce dans la crise. Ce dimanche soir, les hommes d’Antoine Kombouaré se sont encore inclinés, face à l’OM (1-2), et se rapprochent de la zone rouge. La situation commence à devenir inquiétante puisque leur dernière victoire remonte au 31 août dernier, face à Montpellier.

Kombouaré menacé après l'OM ?

Comme souvent dans ce genre de cas, le réveil pourrait passer par un départ, celui de l’entraîneur. En place depuis mars dernier, Kombouaré pourrait, vite, se retrouver en danger, notamment en cas de nouvelle défaite sur la pelouse du RC Lens samedi prochain.

Interpellé, Kita répond

Présent à l’inauguration de la « Tribune des légendes » au dos de la Tribune Océane juste avant le match face à l’OM, Waldemar Kita a répondu à une question sur l’avenir d’Antoine Kombouaré. « J’espère que je partirai plus tôt que lui ! » a confié le président du FC Nantes dans des propos rapportés par But Football Club.