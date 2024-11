FC Nantes : Kombouaré est dégoûté après l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, en clôture de la 10ème journée de Ligue 1, le FC Nantes s'est incliné à domicile face à l'OM (1-2). Le but de Tino Kadewere n'aura donc servi à rien et après la rencontre, il y avait un goût amer dans la bouche d'Antoine Kombouaré. Entraîneur des Canaris, il n'a pas caché ses regrets face à ce résultat obtenu face à l'OM.

Le FC Nantes galère cette saison en Ligue 1. Les hommes d'Antoine Kombouaré n'arrivent pas à gagner et on l'a encore vu ce dimanche soir face à l'OM. En effet, les Canaris ont perdu à domicile (1-2). Après la rencontre, au moment d'analyser la performance de son équipe, Kombouaré n'a pas caché ses regrets.

« Il y a de la déception »

« C’est la deuxième mi-temps des regrets. On a les occasions pour revenir. Il y avait la place et les situations pour égaliser. (...) On aurait plus facilement accepté la défaite avec un autre scénario, si on avait été archi-dominé. Il y a de la déception, mais on a des joueurs d’expérience », a lâché Antoine Kombouaré, rapporté par Ouest France.

« Il faut rester calme et focus »

Malgré la situation du FC Nantes, 14ème de Ligue 1, l'entraîneur des Canaris refuse toutefois de céder à la panique : « Quand on perd, on dégringole. Il faut rester calme et focus sur ce qu’on sait faire. On doit revenir hermétique et solide ».