Mercato - FC Nantes : Kombouaré victime du RC Lens ? On connait la réponse !

Alors que le FC Nantes reste sur sept matches sans victoire, les hommes d'Antoine Kombouaré tenteront de se relancer sur la pelouse du RC Lens ce samedi à 19h. Et forcément, la situation commence à se compliquer pour le Kanak qui ne serait toutefois pas encore en danger, même en cas de défaite chez les Sang-et-Or.

«On joue le maintien». Pourtant ambitieux en début de saison, Antoine Kombouaré a été contraint de revoir ses plans. Et pour cause, le FC Nantes reste sur 7 matches sans victoire et n'a qu'un point d'avance sur le premier relégable au classement.

Kombouaré pas encore menacé ?

Une situation qui fragilise naturellement la position d'Antoine Kombouaré. Cependant, selon les informations de L'EQUIPE, l'entraîneur du FC Nantes n'est pas encore menacé et même un revers sur la pelouse du RC Lens ne devrait pas entraîner son licenciement. Et pour cause, le Kanak conserve son statut d'homme providentiel à Nantes compte tenu de son passé avec les Canaris.

«Une équipe en difficulté»

Néanmoins, Antoine Kombouaré est conscient de la situation actuelle comme il l'évoquait en conférence de presser : « On aborde ce match à Lens comme une équipe en difficulté. Il faut changer de logiciel. Vu les résultats et notre position, on joue le maintien. Jusqu'à présent, je n'en avais pas parlé, on joue le maintien. Il ne faut pas se mentir. Il faut être dans le combat pour chercher les points qui sont capitaux aujourd'hui. »