Mbappé - PSG : Son successeur a déjà signé !

Tout le monde s’attendait à un mercato légendaire au Paris Saint-Germain pour oublier Kylian Mbappé, mais il n’en a été rien. Seul Désiré Doué est en effet venu renforcer l’attaque de Luis Enrique, mais cela ne semble pas vraiment inquiéter en interne, où l’on assure avoir déjà trouvé la nouvelle star du projet.

Un an après Lionel Messi et Neymar, le PSG a vu Kylian Mbappé s’en aller. Mais alors que de nombreux grands noms étaient évoqués pour le remplacer, à Paris on a annoncé vouloir miser sur le collectif et surtout sur la jeunesse. Le point a ainsi été mis sur le développement de jeunes talents comme Désiré Doué, milieu offensif âgé de 19 ans arrivé en provenance du Stade Rennais pour près de 60M€.

Barcola, le nouveau Mbappé du PSG

Mais la véritable nouvelle star du projet parisien, ce n’est pas lui ! La Gazzetta dello Sport explique en effet qu’au sein du PSG on est persuadés que le joueur capable de supplanter et de faire oublier Kylian Mbappé, n’est autre que Bradley Barcola. Recruté en 2023 pour une indemnité autour de 55M€, l’ailier de 22 ans est d’ailleurs le meilleur Parisien depuis le début de la saison, avec 10 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues.

« Quand j’ai abordé la saison, je me suis vraiment mis dans la tête que je devais être un buteur, plus décisif »

Dans un long entretien accordé récemment au Parisien, l’ancien de l’OL s’était confié sur son bon début de saison. « Quand j’ai abordé la saison, je me suis vraiment mis dans la tête que je devais être un buteur, plus décisif. C’est surtout une question de mentalité » a expliqué Bradley Barcola, qui semble clairement avoir pris une autre envergure au PSG. « Cela nécessite d’être plus concentré, d’avoir cette envie de marquer et faire marquer. Il faut vraiment mettre cela en place dans sa tête pour se dire : “Aujourd’hui, je dois faire quelque chose !” ».