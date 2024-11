Mbappé - PSG : Tout a commencé... à cause de Barcola ?

Axel Cornic

De gendre idéal, Kylian Mbappé a vu son image se dégrader au fil des dernières saisons, avec actuellement une situation extrêmement délicate que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Et ça semble avoir débuté au Paris Saint-Germain, avec un repositionnement voulu par Luis Enrique qui a énormément fait parler.

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne parle de Kylian Mbappé et ce n’est pas la trêve internationale qui va changer les choses. Car celui qui était le capitaine de l’équipe de France il n’y a pas si longtemps a été exclu pour la deuxième fois consécutive par Didier Deschamps, ce qui a évidemment relancé les débats.

La pire période de sa carrière ?

Il faut dire que depuis le début de la saison, Mbappé n’affiche pas vraiment son meilleur visage. En Espagne on commence à se poser des questions sur son utilité au Real Madrid, tandis que l’équipe de France gagne sans lui et pourrait bien continuer de le faire, puisque l’ancien capitaine ne sera pas là face à Israël et face à l’Italie.

Barcola a fait de l'ombre à Mbappé

Pour La Gazzetta dello Sport, les difficultés ont commencé avec le repositionnement de Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque. Un repositionnement orchestré par Luis Enrique... qui viendrait surtout de Bradley Barcola ! Impressionné par ce dernier, le coach du PSG a pris la décision de lui donner plus de place, quitte à remettre en question la plus grande star de son équipe.